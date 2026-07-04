« Des ANTIFA ont brûlé ma voiture » : Alexandre Cormier-Denis pris pour cible à Québec

Il prévient maintenant que l’intimidation politique s’intensifie, tandis que les grands médias demeurent silencieux.

Alexandra Lavoie
  |   July 04, 2026   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Cormier-Denis s’était rendu à Québec afin de participer à un événement soulignant la fête nationale du Québec lorsque son véhicule a été entièrement détruit par les flammes.

« Ma voiture a été incendiée. C’était dangereux parce qu’il y avait d’autres voitures», a-t-il déclaré. « Il y avait des maisons en bois, d’accord? De vieilles maisons à Québec… Il y avait aussi un arbre juste à côté de ma voiture. C’était donc vraiment dangereux, même pour le voisinage. »

Selon Cormier-Denis, un compte associé au mouvement antifasciste québécois avait diffusé un appel à l’action sur les réseaux sociaux avant l’événement. Toutefois, la police de Québec n’a pas encore identifié les responsables de l’incendie.

Cormier-Denis estime que cet incident représente une escalade par rapport à une précédente confrontation survenue devant son studio. Il affirme qu’environ « 40 miliciens masqués » ont encerclé son véhicule, lui ont donné des coups de pied, y ont apposé des autocollants et l’ont empêché d’accéder à son studio.

« Ils veulent me terroriser. Ils veulent terroriser ceux qui me suivent », a-t-il déclaré, affirmant que lui-même et certains membres de sa famille avaient également été victimes de divulgation de renseignements personnels. Cormier-Denis a aussi rejeté les accusations selon lesquelles il serait un suprémaciste blanc ou un fasciste. 

« Je suis un nationaliste canadien-français », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas fasciste. Je ne suis pas suprémaciste blanc. Je suis nationaliste. »

Il a accusé les principaux médias québécois d’ignorer l’incendie, soit parce que cette attaque ne correspondrait pas à leur vision politique, soit parce que certains journalistes craindraient de devenir eux-mêmes des cibles. 

Son avertissement le plus inquiétant concerne ce qui pourrait survenir ensuite.

« Quelle est la prochaine étape? » a demandé Cormier-Denis. « Vont-ils incendier l’endroit où je demeure? Qu’est-ce qu’ils vont faire? » 

L’incident soulève désormais de sérieuses questions sur l’intimidation politique — et sur la capacité des autorités et des médias à appliquer les mêmes standards, quelles que soient les opinions politiques de la victime.

Stoppons Antifa ! Exigeons sa reconnaissance comme organisation terroriste à l’échelle mondiale !

424 signatures
Goal: 25,000 signatures
meta-img

L’assassinat de sang-froid du héros conservateur américain Charlie Kirk a bouleversé le monde entier. Ce drame tragique met en lumière, une fois de plus, la menace mortelle que représentent les extrémistes violents d’extrême gauche. Depuis des années, politiciens et médias minimisent le danger que posent des groupes radicaux comme Antifa. Mais après ce meurtre, il est devenu impossible d’ignorer la réalité : Antifa n’est pas un mouvement de protestation. C’est un réseau organisé et violent, qui utilise la terreur pour faire avancer son agenda politique dans les sociétés occidentales. Il est temps d’agir. Il est temps de dire clairement que la violence politique, d’où qu’elle vienne, n’a pas sa place dans une démocratie. Exigeons la reconnaissance officielle d’Antifa comme organisation terroriste — au Canada et partout dans le monde.

Will you sign?

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

Featured Stories

COMMENTS

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.