« Des ANTIFA ont brûlé ma voiture » : Alexandre Cormier-Denis pris pour cible à Québec

Cormier-Denis s’était rendu à Québec afin de participer à un événement soulignant la fête nationale du Québec lorsque son véhicule a été entièrement détruit par les flammes.

« Ma voiture a été incendiée. C’était dangereux parce qu’il y avait d’autres voitures», a-t-il déclaré. « Il y avait des maisons en bois, d’accord? De vieilles maisons à Québec… Il y avait aussi un arbre juste à côté de ma voiture. C’était donc vraiment dangereux, même pour le voisinage. »

TERRORISME ANTIFASCISTE



Les antifas viennent de brûler mon automobile à Québec alors que je tenais un évènement pour la Fête nationale.



Une enquête criminelle est en cours.



Ces crapules devront payer pour leurs actes terroristes. pic.twitter.com/7ZiykvTTFz — Alexandre Cormier-Denis (@acormierd) June 25, 2026

Selon Cormier-Denis, un compte associé au mouvement antifasciste québécois avait diffusé un appel à l’action sur les réseaux sociaux avant l’événement. Toutefois, la police de Québec n’a pas encore identifié les responsables de l’incendie.

Voici le résultat de « l'appel à l'action » des groupes radicaux d'extrême gauche « antifas » contre moi.



Les médias et les élus doivent désormais unanimement dénoncer la violence d'extrême gauche au Québec.



L'escalade doit cesser. pic.twitter.com/L6fgyb6iJj — Alexandre Cormier-Denis (@acormierd) June 27, 2026

Cormier-Denis estime que cet incident représente une escalade par rapport à une précédente confrontation survenue devant son studio. Il affirme qu’environ « 40 miliciens masqués » ont encerclé son véhicule, lui ont donné des coups de pied, y ont apposé des autocollants et l’ont empêché d’accéder à son studio.

« Ils veulent me terroriser. Ils veulent terroriser ceux qui me suivent », a-t-il déclaré, affirmant que lui-même et certains membres de sa famille avaient également été victimes de divulgation de renseignements personnels. Cormier-Denis a aussi rejeté les accusations selon lesquelles il serait un suprémaciste blanc ou un fasciste.

« Je suis un nationaliste canadien-français », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas fasciste. Je ne suis pas suprémaciste blanc. Je suis nationaliste. »

Réaction à l'incendie criminel de ma voiture et appel au débat avec la gauche.



Il faut refuser la logique d'escalade de la violence et de la terreur. pic.twitter.com/lC96XNIL5M — Alexandre Cormier-Denis (@acormierd) June 26, 2026

Il a accusé les principaux médias québécois d’ignorer l’incendie, soit parce que cette attaque ne correspondrait pas à leur vision politique, soit parce que certains journalistes craindraient de devenir eux-mêmes des cibles.

Son avertissement le plus inquiétant concerne ce qui pourrait survenir ensuite.

« Quelle est la prochaine étape? » a demandé Cormier-Denis. « Vont-ils incendier l’endroit où je demeure? Qu’est-ce qu’ils vont faire? »

L’incident soulève désormais de sérieuses questions sur l’intimidation politique — et sur la capacité des autorités et des médias à appliquer les mêmes standards, quelles que soient les opinions politiques de la victime.