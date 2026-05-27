« La France ne les oublie pas » : pourquoi le Rassemblement national veut séduire les Français du Québec

Geoffroy Guillon-Lemoine, tête de liste du RN pour les élections consulaires, dans la circonscription de Québec, affirme que de plus en plus de Français installés au Canada veulent « rester connectés à la France » et peser sur l’avenir politique du pays, même à des milliers de kilomètres de Paris.

Pour plusieurs Français établis au Québec, les élections consulaires demeurent largement méconnues. Pourtant, ces représentants jouent un rôle clé auprès des expatriés, notamment dans leurs relations avec les consulats, les démarches administratives ou encore les questions liées aux bourses scolaires et aux passeports.

« On reste français malgré tout, avant tout. Donc c’est important qu’on soit toujours proche de notre patrie », explique Geoffroy Guillon-Lemoine en entrevue.

L’homme, ancien chef d’entreprise en France installé au Québec depuis 12 ans, affirme avoir quitté son pays en raison de « la fiscalité très lourde », du « manque de reconnaissance du mérite » et surtout d’un « problème d’insécurité de plus en plus récurrent ».

« Je suis papa d’un enfant de 13 ans. Le laisser prendre le bus seul à cet âge-là, c’est devenu compliqué en France », dit-il.

Selon lui, plusieurs expatriés français partagent les mêmes inquiétudes. « Le problème numéro un, c’est la perte d’autorité de l’État. Ça crée de l’insécurité et de l’inconfort au quotidien. »

Le candidat soutient également que le Rassemblement national gagne du terrain à l’étranger. « On a réussi à monter 25 listes partout dans le monde. Ça montre qu’il y a un intérêt grandissant. »

Malgré les accusations souvent portées contre le parti, Geoffroy Guillon-Lemoine rejette l’étiquette d’extrême droite et de raciste. « Je ne vois pas en quoi défendre son pays, sa langue et ses valeurs ferait de nous des racistes. »

Pour lui, le message aux expatriés est simple : « La France ne les oublie pas. »