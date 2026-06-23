« Le Québec est prêt pour le changement » : Dominique Dumas se lance dans l’arène politique avec le PCQ

Lors de l’événement tenu à la ferme Genest, plusieurs figures du mouvement conservateur étaient présentes, dont le chef du parti, Éric Duhaime, qui n’a pas caché son enthousiasme envers son nouveau candidat Dominique Dumas.

« Je sais que c’est un gars extraordinairement travaillant. C’est un gars qui a un sens politique, qui a un flair politique. C’est quelqu’un qui connaît la game politique », a déclaré Duhaime, ajoutant que Dumas est « un communicateur hors pair » qui pourra contribuer à mieux vulgariser les propositions conservatrices auprès de la population.

De son côté, Dominique Dumas affirme que le moment est venu de passer des ondes radio à l’action politique.

« Là, c’est le temps. Et je pense que le Québec est prêt. Je pense que la population est prête pour des changements », a-t-il déclaré. Se décrivant comme un militant conservateur de longue date, il a rappelé qu’il était membre du parti depuis l’époque d’Adrien Pouliot.

L’un des thèmes dominants de son discours a été la nécessité de réformer profondément l’appareil gouvernemental québécois. Selon lui, « le modèle québécois » est arrivé à bout de souffle.

« Tout ce qu’on a bâti est en ruine. Ce qu’on gère, on fait des déficits », a-t-il affirmé, soutenant que les infirmières, les enseignants et plusieurs travailleurs du secteur public quittent désormais leur profession en raison des conditions de travail.

Pour Éric Duhaime, la montée du PCQ s’explique par un constat simple : « Le Québec ne va pas bien, puis les conservateurs sont les seuls qui ont des solutions différentes. » Selon lui, les Québécois réalisent de plus en plus que « le modèle est brisé » et qu’il doit être réparé.

Alors que les sondages laissent entrevoir une lutte serrée dans plusieurs circonscriptions de la région de Québec, le PCQ mise clairement sur la notoriété de Dominique Dumas, son expérience médiatique et sa capacité à communiquer directement avec les électeurs pour tenter de percer enfin à l’Assemblée nationale.

Pour les conservateurs, cette candidature représente bien plus qu’un simple recrutement : elle pourrait devenir un test déterminant de leur capacité à transformer leur popularité dans les sondages en sièges réels lors de la prochaine élection provinciale.