🔴LIVE UPDATES (Day 9): Public Order Emergency Commission investigates Trudeau's use of Emergencies Act

The public inquiry investigating Prime Minister Justin Trudeau's decision to invoke the Emergencies Act began on Oct. 13. As part of the government's obligations following the invocation of the Act, a commission must be convened within 60 days and its subsequent report must be tabled in Parliament within 360 days after the Act is revoked.

This inquiry, deemed the Public Order Emergency Commission, was announced by Trudeau on April 25 after the Emergencies Act was revoked on February 23. The mandate delivered from the prime minister tasks the commission with handling the examination and assessment of the basis for the Trudeau government's decision to use the Emergencies Act, the circumstances leading up to the invocation and whether this was an appropriate and effective measure chosen by the government to address the Freedom Convoy.Â

A review of the legislative policy and regulatory framework will also be part of the commissions duties, which could feature potential amendments to the Emergencies Act. The full order in council relating to the Public Order Emergency Commission can be read here.

Alexa Lavoie and William Diaz-Berthiaume are live tweeting the hearing today as it happens. Watch above, or follow along below:

POEC : "S'ils voulaient rester, il y aurait des conséquences associées à cela", dit Marcel Beaudin (OPP), en parlant de la mentalité qu'il avait avec la PLT, quand il s'agissait d'élaborer une stratégie pour mettre fin au convoi ou le contrôler. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC : "quand j'ai commencé à arriver à Ottawa, [...] j'ai supposé que la ville était en plein chaos et que quand on est debout, on devrait parler aux gens."



Marcel Beaudin explique ses interactions avec l'équipe de liaison avec la police, sur le terrain à Ottawa. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC: Marcel Beaudin ne s'inquiétait pas de la sécurité de la personne qui allait participer à la rencontre de négociation.



Beaucoup d'Ă©changes se passent sur les Ă©changes de courriel de monsieur Beaudin et autrui.



Très intéressant. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC : Plusieurs échanges d'emails extrêmement intéressants entre Marcel Beaulieu et le gouvernement.



Parce qu'ils parlent des manifestants, et eux-mêmes affirment que les leaders du convoi s'engageaient activement avec eux. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

Cela montre que tous les politiciens de gauche et libéraux qui ont déclaré que les manifestants et les organisateurs étaient irrationnels et ne voulaient pas s'engager n'avaient pas raison. La commission révèle le contraire.



Cette commission révèle vraiment la vérité. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC : Le sous-ministre de la sécurité publique admet dans un échange de courriels avec Marcel Beaudin qu'il y avait "plusieurs leaders" du convoi "prêts à s'engager avec la police."



Très intéressant. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC: Marcel Beaudin vient de mentionner le nom de Tamara Lich et Tom Marazzo comme étant des leaders de la manifestation. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC : Marcel Beaudin semble vraiment avoir insisté pour que l’équipe de liaison policière travaille plus avec les manifestants qu’ils ne le faisaient déjà , comme en témoignent les échanges de courriels. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC : "Ce que j'ai vu, c'est un tas d'opportunités gâchées", a déclaré Marcel Beaudin, de la Police provinciale de l'Ontario, en parlant de l'équipe de liaison avec la police qui a agi paresseusement, en s'asseyant tous ensemble, au lieu de parler aux chefs de convois. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC : "Quelqu'un avait le leadership et la conformité pour déplacer les manifestants des parcs", a déclaré Marcel Beaudin, en parlant du leadership du convoi.



Le 5 février, les manifestants avaient quitté les parcs sans qu'il y ait utilisation de force par la police. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC : Marcel Beaudin affirme que la police doit agir avec "impartialité". Il explique que "dans le passé, nous avons vu une police à deux vitesses". — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

J'ai l'impression que Monsieur Beaudoin fait un exposer oral au lieu de témoigner par rapport aux questions posées! — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC : Marcel Beaudin, est en train d'expliquer les façons dont l'OPP va aborder une situation pour la gérer. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC:

Marcel Beaudin dit qu'il y a une forte augmentation des manifestations si nous comparons 2012 par rapport à 2022. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC: Maintenant la commission passe en entrevue l'OPP Marcel Beaudin. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC:

Inspecteur Lucas mentionne qu'environ 500 officiers, provenant de plusieurs villes, étaient sur les lieux à Ottawa pour le premier ''weekend'' pour prévenir contre la violence envisagée.



Aucune violence n'a été observé durant cette première fin de semaine. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC: OPS' Russell Lucas says the Ottawa police was able to keep lanes open despite the convoy arriving, and that multiple things went right, even though people "will focus on what went wrong."



(So why the Emergencies Act then??) #EmergenciesActInquiry — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC : Russell Lucas admet que le service de Police d'Ottawa (SPO) et la police Provinciale de l'Ontario (OPP) étaient disponibles pour soutenir le Service de protection du Parlement lorsque les manifestants étaient sur la Colline. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC: Russell Lucas admits that the OPS and the OPP were available to support the Parliamentary Protective Services when protesters were on the Hill. — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC:

Lucas a exprimé, que les agents de police devaient être amicaux et neutres à propos du convoi afin d'éviter l'escalade. Il a également dit que des informations étaient erronées sur les médias sociaux concernant les agents de police et de leur soutien au convoi. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC: Russell Lucas can't seem to recall the majority of the detailed information brought forward by the lawyer for the freedom convoy organizers.



Freedom Corp cross-examination ends. — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC: Russell Lucas - "If we have an emotionally charged crowd that is marching in the city, we will no rush in to arrest them in that event. We will document, investigate, and then lay charges." — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC: Now we move on to the Freedom Convoy lawyer's cross-examination. #FreedomConvoy2022 #EmergenciesActInquiry — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC: Maintenant l'avocat du gouvernement du Canada interroge l'inspecteur Lucas — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC: Ah now we're onto "misinformation." — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC: The Ottawa Coalition counsel (Paul Champ's friend) talk about the "dangerous online rhetoric" coming from the convoy. — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC:



Ottawa Coalition - It could have been anticipating they were planning on staying for a while?



Russell Lucas - It was anticipated some would stay for longer. My understanding was that between 16/17% of them left on that 1st Sunday. — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC: Ottawa Coalition of Businesses an Residents are currently cross-examining the OPS' Russell Lucas. — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC :



Des questions se posent concernant le témoignage de Russell Lucas qui corrobore les preuves présentées et les témoignages antérieurs également.



Ceci est en relation avec la quantité de véhicules prévus pour arriver à Ottawa, et si oui ou non le SPO savait/était préparé. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC: L'inspecteur Lucas dit maintenant qu'il s'attendait à environ miles mais pas à des milliers de véhicules. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC:



Questions arise regarding Russell Lucas' testimony corroborating the evidence presented and prior testimonies as well.



This is in relations to the quantity of vehicles predicted to arrive in Ottawa, and whether or not the OPS knew/was prepared.#EmergenciesActInquiry — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC:



Russell Lucas says that the OPS took the decision of only sharing the most crucial information with the city of Ottawa only. — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC : Russell Lucas admet qu'il y avait de la place sur Wellington Street pour déplacer les véhicules.



Nous passons maintenant au contre-interrogatoire.



La première personne à contre-interroger est l'avocat de l'ancien Chef Sloly. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

POEC :



Commission - selon vous, y avait-il une déconnexion entre l'équipe de renseignement et l'équipe de planification avant le convoi ?



Russell Lucas - Je pense qu'il y avait une communication claire entre les deux, il peut y avoir des améliorations. — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 25, 2022

First person cross-examining is the counsel for former Chief Sloly. — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC: Russell Lucas admits there was space on Wellington Street for vehicle relocation.



Now we move on to the cross-examination. — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC:



Lucas - "On the Saturday, [...] people who were frustrated who were individual operators who wanted to park were complying with directions. The organizers of the convoy were drawing resources [everywhere]." — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022

POEC: OPS' Russell Lucas states that on the first Friday, the arrivals in Ottawa by truckers were 'orderly.' — William Diaz-Berthiaume (@wdiazberthiaume) October 25, 2022