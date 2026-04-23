« On nous traite d’extrême droite — mais on essaie simplement de survivre » : au cœur de la révolte du carburant en Irlande

À la raffinerie de Whitegate, dans le sud de l’Irlande — point névralgique des récents blocages et interventions policières — la colère est en train de monter.

Nous nous sommes rendus dans la ville voisine de Cork, où des manifestations ont éclaté au cours du week-end. Nous avons parlé avec des résidents pour connaître leur opinion sur ces protestations liées au carburant qui se sont propagées à travers le pays — particulièrement à Cork et près de la raffinerie de Whitegate, où des citoyens ont bloqué les routes afin d’empêcher les camions-citernes d’entrer et de sortir du site.

En discutant avec des citoyens ordinaires, plusieurs ont exprimé un fort soutien au mouvement, affirmant que le coût du carburant est devenu insoutenable.

Pour beaucoup, les récentes réductions de taxes sont loin d’être suffisantes. « On court pour rester à la même place. On ne pourra pas faire ça éternellement », a déclaré un homme, soulignant qu’« il y a eu seulement 0,09 $ de baisse à la pompe hier soir ».

À travers le pays, agriculteurs, camionneurs et travailleurs se sont mobilisés, bloquant routes et infrastructures clés. Bien que le gouvernement ait annoncé un allègement fiscal temporaire, plusieurs dénoncent une mesure purement symbolique. « Le gouvernement pourrait au moins réduire de moitié les taxes… afin de sauver les entreprises de toutes ces personnes », a soutenu un autre résident.

Certains vont encore plus loin. « Ce sont des tyrans… qui détruisent le peuple irlandais dans ce pays », a lancé un manifestant.

Mais le mouvement fait face à une opposition — non seulement de la part des forces de l’ordre, mais aussi de la classe politique. Les manifestants ont été qualifiés d’« extrême droite », une étiquette que plusieurs rejettent fermement. « Si vous n’êtes pas d’accord avec le discours du gouvernement, ils vous traitent d’extrême droite… Nous ne sommes pas d’extrême droite », a affirmé un homme, ajoutant : « Nous avons peut-être raison, mais nous ne sommes pas d’extrême droite. »

Sur le terrain, les opinions divergent quant aux méthodes. Certains soutiennent entièrement les blocages : « 100 %, 100 % », a répondu un homme lorsqu’on lui a demandé si cibler les raffineries était justifié. D’autres désapprouvent la stratégie tout en appuyant la cause : « Je ne pense pas que c’était correct de bloquer la route… mais nous avons le droit de protester. »

Pendant ce temps, la frustration face au coût de la vie est généralisée. « Ça me coûte près de 200 £ par semaine juste pour mettre du carburant dans ma camionnette… juste pour aller travailler », a confié un travailleur autonome. Un autre a ajouté : « Le pays est devenu extrêmement cher… tout est très cher. »

Avec la colère qui grandit, certains préviennent que ce n’est que le début. « On va tenir notre bout… il y a une crise du logement, une crise du carburant », a déclaré un manifestant.

Alors que les tensions montent, un message ressort clairement des rues d’Irlande : « Il y a une force dans le nombre… ça doit changer dans tous les pays. »