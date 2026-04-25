« Routes dangereuses » : des camionneurs dénoncent une crise de 'chauffeurs illégaux' hors de contrôle

Lors d’une conférence organisée par ce dernier, le message était sans détour : « Chauffeurs à rabais, péril sur nos routes ». Bien que certaines données présentées à huis clos n’aient pas encore été rendues publiques, plusieurs participants affirment que la réalité est déjà visible sur les autoroutes du pays.

« On ne réalise pas à quel point la situation est grave… mais on ne réalise pas non plus à quel point elle est répandue », a expliqué Barsalou-Duval, évoquant des cas impliquant du « trafic d’armes » et du « trafic de drogue » liés à certains conducteurs.

Daniel Beaulieu, camionneur d’expérience depuis 40 ans, affirme que l’industrie tire la sonnette d’alarme depuis longtemps. « Il y avait de plus en plus de chauffeurs étrangers… plus de danger, plus d’accidents », dit-il. Malgré ces avertissements répétés, « ça ne s’est pas arrêté… ça a empiré ».

Lors d’une conférence de presse tenue à Ottawa le 6 octobre 2025, Barsalou-Duval a qualifié la situation de problème systémique. « C’est littéralement un cancer dans l’industrie du camionnage », a-t-il déclaré, dénonçant des pratiques où certains chauffeurs sont « forcés de s’incorporer » pour être « sous-payés et exploités », créant ainsi une « concurrence déloyale » pour les entreprises légitimes.

De son côté, Steve Bourgeois, à la tête du mouvement « Assez, c’est assez. Sauvons l’industrie du camionnage », a mis en garde contre une hausse mortelle des accidents impliquant des poids lourds. « Ils vont battre des records… d’accidents de véhicules lourds », a-t-il affirmé, évoquant une « augmentation de 35 % » des collisions mortelles au Québec.

Bourgeois milite depuis des années sur ce dossier et a notamment organisé des opérations escargot dans plusieurs villes du Québec en 2025 afin de sensibiliser le public.

Au-delà des enjeux de sécurité, plusieurs intervenants pointent une réticence politique. Barsalou-Duval estime que certains hésitent à aborder le problème, « par peur d’être étiquetés… de faire du profilage racial », ajoutant qu’il existe une pression « pour dire à tout le monde de se taire ».

Pour plusieurs participants, la frustration est palpable. « Plus on creuse… plus on réalise à quel point la situation est choquante », a conclu le député.

Alors que les appels à une enquête se multiplient, un message revient avec insistance : « Il faut que les choses changent… et rapidement. »