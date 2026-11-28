Le jeudi 26 novembre 2026, notre vidéaste du Québec, Guillaume Roy, était sur place à l'hôtel de ville de Montréal pour couvrir la manifestation « Kraft Dinner ».

Suite à l'annonce du budget de la Ville de Montréal avec une hausse de taxe de 10 %, plusieurs critiques partout au Québec ont qualifié cette hausse d'irresponsable, surtout dans une période difficile pour les citoyens. Des analystes ont conclu que cela risque de faire augmenter le prix des loyers et de nuire aux plus pauvres. Pourtant, Soraya Martinez avait pris l'engagement de s'attaquer aux problèmes d'itinérance, et cette mesure pourrait accentuer ce problème. La mairesse de Montréal avait aussi promis lors de sa campagne qu'elle n'irait pas de l'avant avec une telle hausse de taxe.

Dans une entrevue avec le média de gauche Urbania, elle a comparé l'effort de l'administration à faire des choix difficiles aux citoyens qui doivent manger du Kraft Dinner, ne pouvant pas se permettre du steak de filet mignon.

En réponse à la hausse des taxes de 10 %, Soraya Martinez Ferrada nous propose de manger plus souvent du Kraft Dinner au lieu du filet mignon.



Pour bien des gens, le filet mignon a disparu du panier d’épicerie depuis longtemps. Ils se serrent déjà la ceinture pour arriver à la… pic.twitter.com/CGTif0WSXr — Alexandre Gauthier (@alexgauthier92) November 25, 2026

Cette déclaration n'a pas passé auprès de la population, surtout sur les réseaux sociaux. Des dizaines de mèmes sont apparus démontrant la déconnexion et l'absurdité de cette déclaration.

En 2018, Philippe Couillard avait lui aussi fait une déclaration qui avait été fatale pour lui. Il avait dit qu'il est possible de nourrir une famille avec 75 $ par semaine, et cela lui a collé à la peau pour le reste de sa carrière.

Sur place à l'hôtel de ville, plusieurs militants d'extrême gauche étaient présents, ce qui a causé des situations de confrontation avec Guillaume, notre vidéographe. Cette gauche radicale à Montréal est particulièrement violente dès qu'elle en a l'occasion. Malgré cela, les policiers de la Ville de Montréal ont fait preuve d'un grand laxisme à l'égard d'un des individus agressifs envers Rebel News.