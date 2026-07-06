« UNE VÉRITABLE VAGUE D’AGRESSIONS HAINEUSES » : des hommes juifs orthodoxes pris pour cible à Montréal

Encore un jour, encore une attaque apparemment antisémite à Montréal — et celle-ci n’a même pas fait les manchettes.

Vendredi, vers 21 h 45, quatre hommes juifs orthodoxes auraient été pris pour cible lors d’incidents distincts dans Outremont par des individus qui ont tenté de leur arracher leurs chapeaux religieux.

Dans trois des quatre attaques rapportées, les agresseurs auraient réussi à voler les chapeaux.

Ces couvre-chefs traditionnels en fourrure, appelés shtreimels, sont fabriqués sur mesure pour leurs propriétaires. Les membres de la communauté juive orthodoxe de Montréal se connaissent également, ce qui rend ces chapeaux extrêmement difficiles à revendre sans attirer l’attention.

Ils n’ont donc que très peu, voire aucune valeur sur le marché traditionnel de la revente.

Alors, s’agissait-il réellement d’un vol?

Selon des témoins, les agresseurs présumés ne se seraient pas contentés de voler les chapeaux. Ils auraient également craché sur les victimes juives et les auraient aspergées d’une substance non identifiée.

Un témoin a décrit les incidents comme une campagne coordonnée d’intimidation.

« Le groupe qui circulait vendredi soir pour voler des shtreimels — les chapeaux religieux — a encerclé une personne en fauteuil roulant, lui a craché dessus à plusieurs reprises et l’a agressée verbalement », a écrit le témoin.

« Ils ont également craché sur d’autres victimes. Il ne s’agissait pas seulement de vols, mais d’une véritable vague d’agressions haineuses dans nos rues. »

Une vidéo de surveillance montrant l’un des incidents semble montrer un homme sortir d’un véhicule avant de s’approcher d’un homme juif et de l’agresser.

Selon plusieurs sources qui se sont confiées à Rebel News, deux ou trois autres personnes pourraient avoir été à l’intérieur du véhicule au moment des faits.

Depuis des années, on affirme aux Canadiens que l’hostilité croissante observée dans les rues de Montréal ne concerne que le « sionisme » et l’opposition à Israël.

Mais les victimes de ces incidents n’étaient ni des politiciens israéliens ni des représentants du gouvernement.

Il s’agissait d’hommes visiblement juifs qui marchaient dans les rues de Montréal pendant le sabbat.

Ils auraient été agressés, couverts de crachats, insultés et dépouillés de leurs vêtements religieux.

Ces incidents semblent constituer un nouvel exemple de l’antisémitisme qui se propage à Montréal — mais cette histoire n’a reçu que peu ou pas d’attention de la part des grands médias de la ville.

Ces nouvelles allégations surviennent dans un contexte marqué par une série d’attaques et de menaces visant la communauté juive de Montréal.

Des écoles juives ont été la cible de coups de feu. Des croix gammées ont été peintes sur des commerces. Des propriétaires d’entreprises juifs ont reçu des menaces de mort. Des lieux de culte ont été visés par des attaques incendiaires, et un père juif a été agressé devant ses enfants.

Tout cela survient parallèlement aux manifestations hostiles qui ont régulièrement envahi les rues de Montréal depuis les attaques terroristes du 7 octobre en Israël.

Devant la multiplication des incidents, des membres de la communauté juive continuent de se demander si les autorités municipales et les forces de l’ordre en font suffisamment pour freiner cette haine avant que la situation ne dégénère davantage.

Toute personne qui reconnaît l’homme apparaissant dans la vidéo de surveillance, ou qui possède des informations concernant ces attaques présumées, est invitée à communiquer avec Alexa Lavoie à l’adresse [email protected].

Rebel News continuera de suivre cette affaire et publiera des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.