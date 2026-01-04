« Venezuela libre ! » : des célébrations éclatent à Miami après la capture du dictateur Nicolás Maduro par Trump

Je me trouve actuellement dans le secteur de Doral, à Miami, en Floride, où hier de nombreux exilés vénézuéliens et sympathisants se sont rassemblés pour célébrer l’opération militaire surprise menée par le président Trump samedi, au cours de laquelle le dictateur Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés et transportés à New York afin d’y faire face à de multiples accusations criminelles.

Mon collègue Efraín Monsanto et moi avons voyagé depuis le Canada pour aller à la rencontre de la communauté vénézuélienne — dont plusieurs n’ont pas quitté leur pays à la recherche de meilleures opportunités économiques, mais simplement pour sauver leur vie en fuyant la dictature criminelle de Nicolás Maduro.

Vous pouvez soutenir notre travail journalistique en visitant www.VenezuelaIsFree.com afin d’aider à couvrir nos modestes dépenses — environ 1 000 $ par vol, un hôtel modeste à Little Havana et quelques collations en chemin. Vous ne serez pas déçus. Nous vous montrerons la vérité que personne d’autre ne veut vous montrer. Sur ce site, vous trouverez également l’ensemble de notre couverture sur le terrain.

Nicolás Maduro, successeur de Hugo Chávez, a transformé le Venezuela — autrefois l’un des pays les plus riches d’Amérique du Sud dans les années 1970 — en une nation ravagée par la pauvreté et le désespoir.

Maduro a écrasé toute opposition par la violence : gazage, coups, emprisonnements et même assassinats d’opposants politiques afin de s’accrocher au pouvoir.

Tout cela s’est fait avec l’appui de la Chine et de la Russie, qui ont soutenu le régime Maduro alors même que le président Donald Trump imposait des sanctions au Venezuela.

Sous cette dictature, plus de 90 % des Vénézuéliens ont été plongés dans la pauvreté, au point que certains auraient été contraints de voler des animaux dans des zoos simplement pour survivre.

Le Venezuela est également devenu une importante plaque tournante du narcotrafic, expédiant des drogues vers les pays occidentaux et contribuant à d’innombrables décès. C’est pourquoi le président Trump a mené cette opération : capturer un narco-terroriste responsable de la mort d’Américains et qui gouvernait illégitimement son pays après avoir volé la dernière élection.

Ce que le président Trump a accompli ne constitue rien de moins que la libération du peuple vénézuélien — un moment historique comparable à la chute du mur de Berlin. Et nous sommes ici pour vous montrer la réalité sur le terrain, alors que les médias traditionnels et les politiciens de gauche tentent déjà de présenter cette action comme une violation du soi-disant « ordre international fondé sur des règles ».

Cette expression est souvent utilisée par les mondialistes pour restreindre la puissance américaine à travers des institutions comme l’ONU ou la Cour pénale internationale. Elle est fondamentalement antiaméricaine. Le président Trump n’y a jamais adhéré — contrairement à des dirigeants comme Chrystia Freeland et Justin Trudeau, qui l’invoquent régulièrement. En langage clair, cela signifie : « Amérique, cesse de faire ce que nous n’aimons pas, mais que nous sommes incapables d’empêcher nous-mêmes. »

Alors que la gauche s’effondre et pleure le dictateur Maduro, les Vénézuéliens à Miami — et dans les rues de Caracas — célèbrent.

Suivez notre parcours pour voir de vos propres yeux comment les gens réagissent à cette opération américaine et ce que cela signifie pour leur avenir. Vous pouvez contribuer à notre travail au www.VenezuelaIsFree.com afin d’aider à compenser nos modestes dépenses.

Ce que nous vous apporterons, c’est du journalisme de terrain — la vérité que les médias traditionnels et les grands réseaux refusent de montrer. Ils veulent que vous vous opposiez aux actions du président Trump, mais celui-ci est en train de remodeler le monde, d’élargir la liberté et de restaurer la prospérité.

N’importe qui d’autre aurait reçu un prix Nobel de la paix pour cela — et nous vous montrerons exactement pourquoi. Nous serons de retour ici demain, alors que de nombreuses personnes devraient à nouveau se rassembler pour célébrer un Venezuela enfin libre.