Le vendredi 14 mars, Mark Carney a été assermenté comme 24e Premier ministre du Canada à Rideau Hall, à Ottawa. Il devient ainsi le premier dans l’histoire à prendre ses fonctions sans jamais avoir occupé de siège au Parlement.

Alors que de nombreux Canadiens réclament des élections, les Libéraux ont choisi de gagner du temps, retenant le pays en otage pour orchestrer la transition depuis le départ de Justin Trudeau.

D’après Le Toronto Star, Carney prévoit de réduire son cabinet, passant de 36 à 20 ministres. Il procède également à un remaniement ministériel, réaffectant certains ministres et en écartant d’autres. Sept ministres ont déjà annoncé qu’ils ne se représenteraient pas.

Here in Ottawa, a man says I should be “ashamed” for bringing the Rebel News truck to expose our new PM Mark Carney’s relationship with convicted sex trafficker and friend of Epstein, Ghislaine Maxwell.



What do you think? pic.twitter.com/vdRauqhIyo — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) March 14, 2025

Cependant, Carney a largement évité l’examen médiatique durant la course à la direction et n’a toujours pas répondu à des questions cruciales. C’est pourquoi nous avons décidé d’amener notre camion dans les rues d’Ottawa, afin d’afficher les interrogations que les Canadiens veulent voir abordées.

Parmi elles : Quelle est la véritable relation entre Carney et Ghislaine Maxwell, la trafiquante sexuelle condamnée et associée de Jeffrey Epstein ?

Une photo de 2013 prise lors d’un festival de musique au Royaume-Uni a refait surface, montrant Carney et son épouse aux côtés du vice-président de BlackRock et de Maxwell.

Carney a également refusé d’expliquer pourquoi il a induit le public en erreur concernant le déménagement du siège social de Brookfield Asset Management de Toronto à New York, ainsi que pourquoi il a refusé de divulguer ses actifs financiers—malgré le fait qu'il savait qu'il était en voie de devenir Premier ministre.

Mais ce qui a provoqué le plus de réactions, c’est notre camion affichant ces questions à Ottawa. "Vous êtes un fasciste ! Vous devriez avoir honte !" a crié un résident. "Nous, on aime Mark Carney, et on ne veut rien savoir de votre gang de rats !" a lancé un autre.

Pendant ce temps, d’autres Canadiens ont convenu que Carney devrait clarifier son lien avec Ghislaine Maxwell pour garantir la transparence en tant que Premier ministre. Certains passants ne savaient même pas que Carney avait été assermenté comme nouveau chef du pays.