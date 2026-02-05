« À un moment donné, un criminel, sa place, c’est en prison » Jonathan Poulin clame « tough on crime » au congrès conservateur

Au Manoir du Lac Delage, lors du congrès du Parti conservateur du Québec, les membres ont entériné plusieurs propositions ambitieuses en matière de justice et de sécurité publique. Jonathan Poulin, candidat dans Beauce-Sud et porte-parole du parti sur ces enjeux, s’est entretenu sur place pour expliquer cette orientation résolument « tough on crime ».

« Je suis très content parce qu’on a réussi à faire de la place pour notre future plateforme électorale à des enjeux de justice et de sécurité publique », a-t-il déclaré d’entrée de jeu. Parmi les mesures adoptées : un renforcement des budgets policiers et une lutte accrue contre les crimes économiques. Mais c’est surtout sur l’incarcération et la récidive que le discours s’est durci.

« Un des problèmes qu’on a, c’est la surpopulation carcérale. Puis la tendance facile, ce serait de dire […] va libérer des criminels de manière prématurée, puis vont les retourner dans la société, vont les retourner à la maison, faire des peines Netflix et tout ça », a critiqué Poulin. Sa réponse est sans ambiguïté : « À un moment donné, un criminel, sa place, c’est en prison. Puis si on manque de place, bien, on va en faire des prisons. Ça fait que c’est essentiel. »

Il insiste sur l’effet dissuasif : « La prison a un aspect dissuasif. Puis si le criminel a toujours l’impression que […] il va sortir avant son temps, etc., bien, ça ne dissuade pas de commettre des crimes. »

Le parti propose donc que les juges rendent « des sentences plus sévères » et cessent de multiplier « toutes sortes de facteurs sociologiques pour pas donner des sentences ».

Sur le vandalisme, notamment lors de manifestations, Poulin va plus loin : « Oui, tout à fait, au niveau criminel. Puis je vous dirais même, moi, je vais rajouter au niveau civil […] Tu as commis des dommages aux biens publics, tu devrais recevoir une facture puis payer, dédommager l’État puis les contribuables pour ce que tu as vandalisé. »

Le candidat a également vivement dénoncé le programme fédéral de confiscation d’armes à feu légales, que le Québec est la seule province à vouloir appliquer. « C’est incompréhensible. C’est vraiment un mauvais programme. […] On ne touche pas à l’enjeu des communautés autochtones. Les budgets qu’ils ont mis, c’est ridicule. […] Moi, mes policiers, je veux qu’ils soient sur le terrain à lutter contre des criminels, pas à ramasser des armes qui ont été acquises la plupart du temps légalement par des chasseurs ou des tireurs sportifs. »

Poulin se montre confiant pour 2026 dans Beauce-Sud : « J’ai la même détermination […] on sent peut-être que sur le terrain, il y a vraiment un engouement qui est peut-être plus fort. Alors, on pense que 2026, ça va être notre année. »