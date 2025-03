Attaques contre un concessionnaire Tesla à Montréal menées par des activistes d'extrême-gauche

À Montréal, Québec, des activistes d'extrême-gauche du groupe Last Generation Canada ont ciblé un concessionnaire Tesla, vandaliser la propriété avec de la peinture rose.

Cet incident, survenu tôt ce matin, marque la première attaque enregistrée contre Tesla et son propriétaire, Elon Musk, au Canada depuis que Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis.

Sur leur page Facebook, le groupe a justifié ses actions en déclarant : « Nous exigeons que le Canada prenne position contre le PDG milliardaire de Tesla, Elon Musk, qui détruit les démocraties et propage le déni climatique. » Il s'agit apparemment de la même organisation responsable de l'escalade du pont Jacques-Cartier en octobre, dans le cadre de leurs précédentes actions militantes.

IN MONTREAL: Eco-activists wearing keffiyehs were arrested for vandalizing a Tesla store in Montreal.



This is the same group that had previously climbed the Jacques Cartier Bridge.



Source: Anne-Sophie Jobin, TVA pic.twitter.com/zQUXKJBnzP — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) March 19, 2025

L'attaque à Montréal s'inscrit dans un schéma plus large d'hostilité à l'égard de Tesla et de Musk. Ces derniers mois, les incidents impliquant des véhicules Tesla incendiés et vandalisés ont augmenté, notamment aux États-Unis. Cette semaine, une attaque extrémiste a eu lieu à Las Vegas, où un individu armé d'un pistolet et de cocktails Molotov a ciblé un établissement Tesla.

Selon NBC News, l'assaillant a tagué le mot « Resist », tiré plusieurs balles et mis le feu à plusieurs véhicules.

Currently at the Montreal Tesla dealership, where two activists from Last Generation Canada have sprayed pink paint on the facade.



On their Facebook page, the group stated: “We demand that Canada take a stand against Tesla billionaire CEO @elonmusk , who destroys democracies and… pic.twitter.com/a4FHL6FBdL — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) March 19, 2025

Ces actes de violence croissants n'ont pas échappé à l'attention des figures politiques. L'ancien président américain Donald Trump a exprimé son soutien à Musk, annonçant sa décision d'acheter une Tesla et condamnant ces attaques comme un « terrorisme domestique ».

Pendant ce temps, au Canada, les préoccupations concernant la sécurité ont conduit à des décisions telles que l'exclusion de Tesla du Salon international de l'auto de Vancouver, en raison des risques pour la sécurité des participants et du personnel.

Le rôle des médias traditionnels dans la création d'un environnement de polarisation politique extrême ne peut être ignoré. Leur couverture partiale de figures comme Trump et Musk a alimenté une atmosphère dans laquelle les activistes radicaux se sentent renforcés dans leurs actions destructrices.

Peut-être l'ironie la plus frappante dans tout cela est que le groupe Last Generation Canada, qui milite pour l'action climatique, ait choisi de cibler Tesla—l'un des principaux fabricants de véhicules électriques.