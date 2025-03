Subhead:Les dirigeants européens avancent comme des somnambules vers une guerre mondiale contre la Russie, a averti Jean-François Caron, professeur de science politique à l'Université Nazarbayev.#

Le paysage géopolitique entourant le conflit entre l'Ukraine et la Russie devient de plus en plus tendu. Alors que les États-Unis tentent de négocier un cessez-le-feu, des pays comme le Canada et les États membres de l'Union européenne continuent d'annoncer des milliards d'aides financières et militaires à l'Ukraine. Selon l'Institut Kiel pour l'économie mondiale, l'Ukraine a reçu environ 430 milliards de dollars d'aide de 2022 à la fin de 2024, dont 128 milliards provenant des États-Unis seulement.

Dans ce contexte, le Premier ministre Justin Trudeau a exprimé sa volonté de déployer des troupes canadiennes, déclarant : « Toutes les options sont sur la table... Le Canada sera présent et est prêt à faire ce qui est nécessaire. »

https://twitter.com/TPostMillennial/status/1896282777818903013

Pour éclairer cette situation inquiétante, le Dr Jean-François Caron, professeur de science politique à l'Université Nazarbayev, propose une analyse sombre. Il soutient que le conflit suit une voie dangereuse : « Ils perdent du terrain jour après jour. Ils ont tout essayé durant l'été 2023 avec leur contre-offensive, avec les chars Leopard et tout le matériel occidental, et cette offensive s'est brisée sur la ligne de défense russe. »

Caron estime que les chances de victoire de l'Ukraine diminuent rapidement. « Il est assez évident que l'Ukraine ne va pas gagner la guerre, » a-t- il déclaré, en pointant du doigt les offensives échouées et la perte continue de territoire. Selon lui, l'objectif de l'Occident — renverser Poutine et restaurer les frontières de l'Ukraine telles qu'elles étaient en 2014 — est « absolument irréaliste. »

https://twitter.com/JamesMelville/status/1895767811701817689

Il a également mis en lumière une stratégie géopolitique plus large en coulisses. « Pour les États-Unis, le véritable ennemi n'est pas la Russie ; c'est la Chine, » a expliqué Caron. Il suggère que l'initiative de Trump en faveur de la diplomatie avec la Russie est une manœuvre stratégique visant à l'isoler de la Chine, la comparant à la visite de Nixon en Chine en 1972 qui avait divisé le bloc communiste.

Caron avertit que les dirigeants européens « avancent lentement mais sûrement vers une guerre mondiale contre la Russie, » en citant la probabilité croissante de voir des troupes occidentales sur le sol ukrainien.

« Ce dont l'Ukraine a besoin avant tout... ce sont des militaires sur le terrain, » a-t-il souligné, exprimant son inquiétude face aux conséquences potentielles.