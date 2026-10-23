« C’est la guerre » : un Parisien d’extrême gauche affirme à Rebel News qu’il ne peut y avoir de révolution sans peur.

Rebel News Québec s'est rendu à la place de la République, à Paris, où les vitrines fracassées, les kiosques à journaux incendiés et les graffitis antipolice sont toujours là après les émeutes du 17 octobre, à la veille du « deuxième acte » annoncé par les organisateurs.

Alexandra Lavoie
  |   October 23, 2026   |   News   |   Be the first to comment

 

Quelques jours après que des émeutiers ont fracassé, pillé et incendié des commerces à Paris et partout en France, le 17 octobre, les dégâts sont encore bien visibles dans les rues de la capitale française.

La journaliste Alexa Lavoie et le vidéaste Guillaume Roy se sont rendus à la place de la République, où un kiosque à journaux a été incendié, où les abribus ont été défoncés l'un après l'autre et où des commerçants étaient encore en train de remplacer leurs vitrines. Un travailleur a confié à Alexa Lavoie que chaque vitre coûte entre 4 000 et 5 000 euros à remplacer, et qu'une bonne partie de la marchandise du magasin a été pillée.

Les émeutiers ont arraché des pavés de la chaussée et les ont lancés dans les vitrines pour entrer et piller.

L'équipe de Rebel News était sur place la veille de ce que les manifestants appellent le « deuxième acte » du mouvement, alors qu'ils prévoient se mobiliser de nouveau.

Un homme interviewé par Alexa Lavoie lui a affirmé que la violence était justifiée.

« Je dirais qu'on ne peut pas faire une révolution sans peur, a-t-il dit. Il y a des gens qui vont perdre, mais c'est la guerre. »

Lorsqu'elle lui a demandé s'il croyait que la France était en guerre, il a répondu : « La guerre, c'est le capitalisme. »

« Il faut changer le pouvoir, il faut changer le monde, il faut avoir peur », a-t-il ajouté, en se plaignant de la hausse des prix, du président et de l'état de l'Éducation nationale.

Un jeune de 15 ans, dont Rebel News cache l'identité parce qu'il est mineur, a plutôt mis la destruction sur le dos de la droite. Il a soutenu que « 80 % des dégradations ont été faites par des militants d'extrême droite » afin que le blâme retombe sur la gauche, et que des policiers se seraient déguisés en jeunes.

Il n'a fourni aucune preuve pour appuyer l'une ou l'autre de ces affirmations.

« Bien sûr, je ne suis pas pour les pillages et les dégradations », a-t-il dit, ajoutant que les médias « nous manipulent totalement ».

Lorsque la journaliste lui a fait remarquer que les vidéos montrent que plusieurs des responsables semblent être des immigrants de deuxième génération, l'adolescent a parlé de « préjugés » et de « racisme ». Selon lui, les émeutiers portaient des masques uniquement pour se protéger des gaz lacrymogènes.

« On est jeunes, on est des enfants, on n'est pas des terroristes », a-t-il lancé.

Les étudiants présents aux manifestations ont énuméré leurs propres griefs : des écoles secondaires dans un état lamentable, avec des plafonds qui s'effondrent, des égouts qui refoulent, des rats et des coquerelles, sans compter le manque d'infirmières, d'enseignants et même de chaises.

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The mainstream media is still calling it a "student protest." On October 17, town halls across France were stormed and set on fire, about 3,000 shops were vandalized or looted, almost 1,000 police officers were injured and more than 2,500 people were arrested. A Paris synagogue was ransacked.

Rebel News is sending Alexa Lavoie and her videographer, Guillaume Roy, to France on Saturday, October 24, the day the mob says it is coming back for "Act Two." They will be in the streets from the first march to the last tear-gas canister, talking to the police, the shop owners and the rioters themselves, face to face and in French.

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Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

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