« C’est la guerre » : un Parisien d’extrême gauche affirme à Rebel News qu’il ne peut y avoir de révolution sans peur.

Quelques jours après que des émeutiers ont fracassé, pillé et incendié des commerces à Paris et partout en France, le 17 octobre, les dégâts sont encore bien visibles dans les rues de la capitale française.

La journaliste Alexa Lavoie et le vidéaste Guillaume Roy se sont rendus à la place de la République, où un kiosque à journaux a été incendié, où les abribus ont été défoncés l'un après l'autre et où des commerçants étaient encore en train de remplacer leurs vitrines. Un travailleur a confié à Alexa Lavoie que chaque vitre coûte entre 4 000 et 5 000 euros à remplacer, et qu'une bonne partie de la marchandise du magasin a été pillée.

Les émeutiers ont arraché des pavés de la chaussée et les ont lancés dans les vitrines pour entrer et piller.

L'équipe de Rebel News était sur place la veille de ce que les manifestants appellent le « deuxième acte » du mouvement, alors qu'ils prévoient se mobiliser de nouveau.

Un homme interviewé par Alexa Lavoie lui a affirmé que la violence était justifiée.

"You have to loot. You really have to smash things to change the world."



A Paris man told me he's "200, 300%" behind October 17, the "student protests" that turned into a violent riot.



Then a passerby walked by and summed it up in three words. 🎥👇 pic.twitter.com/nKpgQvmYTV — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 23, 2026

« Je dirais qu'on ne peut pas faire une révolution sans peur, a-t-il dit. Il y a des gens qui vont perdre, mais c'est la guerre. »

Lorsqu'elle lui a demandé s'il croyait que la France était en guerre, il a répondu : « La guerre, c'est le capitalisme. »

« Il faut changer le pouvoir, il faut changer le monde, il faut avoir peur », a-t-il ajouté, en se plaignant de la hausse des prix, du président et de l'état de l'Éducation nationale.

Un jeune de 15 ans, dont Rebel News cache l'identité parce qu'il est mineur, a plutôt mis la destruction sur le dos de la droite. Il a soutenu que « 80 % des dégradations ont été faites par des militants d'extrême droite » afin que le blâme retombe sur la gauche, et que des policiers se seraient déguisés en jeunes.

Il n'a fourni aucune preuve pour appuyer l'une ou l'autre de ces affirmations.

« Bien sûr, je ne suis pas pour les pillages et les dégradations », a-t-il dit, ajoutant que les médias « nous manipulent totalement ».

Lorsque la journaliste lui a fait remarquer que les vidéos montrent que plusieurs des responsables semblent être des immigrants de deuxième génération, l'adolescent a parlé de « préjugés » et de « racisme ». Selon lui, les émeutiers portaient des masques uniquement pour se protéger des gaz lacrymogènes.

« On est jeunes, on est des enfants, on n'est pas des terroristes », a-t-il lancé.

Les étudiants présents aux manifestations ont énuméré leurs propres griefs : des écoles secondaires dans un état lamentable, avec des plafonds qui s'effondrent, des égouts qui refoulent, des rats et des coquerelles, sans compter le manque d'infirmières, d'enseignants et même de chaises.