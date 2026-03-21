DERNIÈRE HEURE : Le lanceur de bombes fumigènes pourrait s’en tirer sans accusation?

De nouveaux développements sont survenus dans l’affaire de l’attaque présumée à la bombe fumigène visant le pasteur Sean Feucht et une église de Montréal l’été dernier.

En juillet 2025, Sean Feucht, musicien et pasteur connu pour ses rassemblements de louange chrétiens, effectuait une tournée à travers le Canada. À la suite de campagnes de pression, plusieurs salles ont annulé certains de ses événements. À Montréal, l’église Ministerios Restauración avait alors accepté d’accueillir la cérémonie.

Comme Rebel News l’avait rapporté à l’époque, l’événement avait été perturbé par des protestations et de l’intimidation de la part d’activistes rassemblés à l’extérieur. Pendant le service, un individu serait entré dans le bâtiment, aurait allumé deux bombes fumigènes et les aurait lancées sur la scène avant de prendre la fuite.

À la suite de son enquête, Rebel News a identifié le suspect présumé comme étant Gabriel Lepage, un employé du ministère de la Défense nationale, qui semblerait également avoir des liens avec des militants d’extrême gauche.

En septembre, nous avons tenté de confronter Lepage et avons transmis aux policiers de Montréal les informations que nous avions recueillies.

Sept mois plus tard, en février 2026, l’enquêteur responsable du dossier a informé la victime que l’accusation recommandée serait un méfait de plus de 5 000 $, en vertu de l’article 430 du Code criminel.

Il convient de noter qu’en droit québécois, le fait de déclencher volontairement des bombes fumigènes à l’intérieur d’un lieu de culte pendant une cérémonie pourrait potentiellement entraîner des accusations plus graves, notamment en lien avec l’entrave à l’usage d’un lieu de culte.

Or, les policiers auraient plutôt choisi de retenir l’accusation moindre de méfait.

Depuis, le dossier a pris une nouvelle tournure. Après avoir appris que l’affaire avait été transférée au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), nous avons tenté d’en savoir davantage.

Les autorités ont affirmé qu’aucune information publique n’était disponible. Toutefois, après que nous ayons mentionné le nom de Lepage, un numéro de dossier nous a été fourni, confirmant indirectement qu’il était bien visé par cette affaire.

Quelques semaines plus tard, la victime a communiqué directement avec le DPCP. Lors de cet échange, un employé aurait déclaré : « Je vois qu’une décision a été prise — le dossier a été refusé. »

L’employé serait ensuite revenu sur ses propos, renvoyant la victime aux enquêteurs au motif qu’il ne pouvait fournir davantage de détails, malgré ce qui semblait être une divulgation accidentelle de l’information.

Rebel News a contacté toutes les parties concernées — l’enquêteur, le Service de police de la Ville de Montréal et le DPCP — afin d’obtenir une confirmation ou un démenti dans un délai de 24 heures. Tous ont refusé de commenter, soutenant qu’aucune information publique n’était disponible.

Nous continuerons de suivre cette affaire de près.