Des manifestants exigent que Radio-Canada offre une couverture accrue du soulèvement pro-démocratie en Iran

Une importante foule de manifestants s’est rassemblée devant le siège social de Radio-Canada, la branche francophone de CBC, à Montréal, afin de réclamer une couverture plus soutenue du soulèvement démocratique en Iran.

Comme de nombreux téléspectateurs de Rebel News le savent probablement, une révolution est actuellement en cours contre le régime sadique de la République islamique. Beaucoup — mais pas tous — des manifestants réclament le retour du Shah, soit le prince héritier Reza Pahlavi, fils du dirigeant de l’Iran avant la révolution islamiste de 1979.

Un grand nombre de personnes sont descendues dans les rues partout au pays. Des mosquées ont été incendiées et les drapeaux du régime islamiste ont été arrachés, tandis que les partisans de l’ayatollah Ali Khamenei mènent de violentes représailles contre ceux qui luttent pour la liberté.

Selon des groupes de surveillance, plus de 12 000 manifestants ont été tués par le régime. Les communications sur ce qui se passe sur le terrain en Iran sont difficiles à obtenir, le gouvernement ayant imposé une coupure d’Internet au milieu du chaos.

Le président Donald Trump a appuyé les manifestants dans leur lutte pour la liberté et a averti le régime que toute violence supplémentaire contre des civils innocents entraînerait une intervention américaine.

Nous avons recueilli les témoignages des manifestants à Montréal, qui nous ont dit que le peuple iranien « a besoin d’aide » et ont appelé les médias traditionnels comme CBC à donner une voix à ceux qui résistent au régime.

« Depuis plus de deux semaines, les médias sont très complices à ce sujet ; ils ne partagent pas vraiment notre histoire ni ce pour quoi nous nous battons », a déclaré l’un des manifestants à Rebel News.

« CBC n’expliquait pas pourquoi la manifestation de samedi avait lieu ; ils ont montré le mauvais côté de ce que nous défendons. Nous sommes ici pour soutenir le fils de l’ancien roi, Reza Pahlavi, qui sera celui qui mènera la révolution vers une démocratie laïque. »

Le régime islamiste a détruit la prospérité de l’Iran, nous a-t-elle dit. « Les gens ne peuvent pas manger de viande. Les gens n’ont pas d’argent. Les gens n’ont plus rien à perdre, c’est pour cela qu’ils risquent leur vie » en manifestant contre le gouvernement. « Ils ne veulent pas montrer cela parce que ça ne correspond pas à ce qu’ils soutiennent, parce que ça ne cadre pas avec l’agenda qu’ils soutiennent — l’agenda de gauche. »

Des médias comme CBC ont négligé de couvrir un rassemblement pro-liberté à Montréal qui comptait « des milliers et des milliers de personnes », a affirmé un autre manifestant, en le comparant à la couverture accordée par le réseau à une petite manifestation radicale de gauche.

Le peuple iranien « veut renverser ces mollahs et se débarrasser de ce régime », a-t-il ajouté.