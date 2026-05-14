Des militants pro-liberté convergent vers Londres avant le rassemblement “Unite The Kingdom” de Tommy Robinson

Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà arrivée à Londres, en Angleterre, où Tommy Robinson organise son deuxième rassemblement Unite The Kingdom, le 16 mai.

Vous vous demandez peut-être pourquoi je publie cette vidéo seulement après mon arrivée à Londres. C’est parce que, sous le gouvernement socialiste du premier ministre Keir Starmer, la liberté d’expression en Angleterre est attaquée comme jamais auparavant.

Des gens sont punis pour ce qu’ils disent, pour ce qu’ils publient, pour ce qu’ils osent remettre en question. Au cours des dix dernières années, il y a eu des dizaines de milliers d’arrestations liées à des propos non violents.

Et maintenant, à l’approche du rassemblement Unite The Kingdom de Tommy Robinson, le gouvernement Starmer va encore plus loin en interdisant à de prétendus « agitateurs d’extrême droite » d’entrer au pays.

Plusieurs partisans et conférenciers, y compris des politiciens d’autres pays européens — et même notre propre collègue Avi Yemini de Rebel News — se sont vu refuser l’entrée au Royaume-Uni.

Le gouvernement affirme que cette marche vise à « intimider » les communautés diverses du pays — mais ce n’est pas du tout l’objectif de ce rassemblement.

L’événement de Tommy Robinson porte sur la liberté d’expression. Il rassemble des gens qui en ont assez d’être ignorés, censurés et diabolisés simplement parce qu’ils soulèvent des préoccupations légitimes concernant l’immigration massive, la sécurité publique et l’avenir de leur pays.

C’est un problème que l’on voit partout en Occident : immigration massive, frontières faibles, tensions grandissantes, communautés qui changent rapidement, et des dirigeants politiques qui refusent d’écouter leur propre population.

Au lieu d’écouter ces préoccupations, ils attaquent ceux qui posent les questions. Ils les traitent d’extrémistes, les qualifient de dangereux, et tentent de les faire taire.

Mais les gens se réveillent et disent : assez, c’est assez. Au Royaume-Uni, l’appui à Starmer s’effondre. On l’a vu lors des élections locales, où son Parti travailliste a subi une défaite majeure.

Je serai à Londres pour vous rapporter la vraie histoire, directement depuis les rues, en donnant la parole aux gens qui seront réellement sur place.

Restez à l’affût pour plus de reportages sur TommyReports.com.