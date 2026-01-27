Des milliers de personnes rassemblées à Montréal en soutien au peuple iranien face à une répression brutale

Le samedi 24 janvier 2026, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Montréal pour exprimer leur solidarité avec le peuple iranien, qui subit depuis plus de trois semaines une répression violente de la part du régime autoritaire iranien. En Iran, les protestataires réclament la fin de la République islamique et font face à l’utilisation de munitions réelles, à des arrestations massives et à des tueries à grande échelle. Selon le magazine Time, le bilan des morts aurait déjà dépassé les 30 000 au début du mois de janvier, et des militants avertissent que ce nombre pourrait grimper à des centaines de milliers.

La marche à Montréal était une réponse à ces atrocités, alors que des Iraniens en exil et leurs alliés cherchaient à amplifier la voix de ceux qui ont été réduits au silence par les coupures d’internet et la censure gouvernementale. De nombreux participants brandissaient des drapeaux du Canada et du Québec, soulignant que leur mobilisation s’enracine à la fois dans leur sentiment d’appartenance et dans un appel universel aux droits humains.

Les intervenants au rassemblement ont qualifié la situation en Iran de « génocide » et ont exhorté la communauté internationale, y compris l’ancien président américain Donald Trump, à prendre des mesures décisives contre le régime. Ils ont appelé à la désignation de la République islamique comme organisation terroriste et à des interventions visant à protéger les civils.

Un manifestant a affirmé que leur appel dépasse la politique : il s’agit d’humanité et de justice. Il a exprimé sa reconnaissance envers la liberté d’expression au Canada, qui leur a permis d’organiser la manifestation et de sensibiliser le public à la crise à l’étranger.

La manifestation a mis en lumière l’unité entre Iraniens et Canadiens à Montréal, les participants soulignant que l’attention et l’action internationales sont essentielles pour mettre fin à la violence en cours en Iran.

Alors que des milliers de personnes continuent de se battre pour leur liberté en Iran, la marche montréalaise a servi à la fois de rappel de la responsabilité de la communauté internationale et d’appel à l’action pour protéger des vies humaines contre la tyrannie et l’oppression.

« Je veux simplement être leur voix. Ils ont coupé l’internet pendant presque trois semaines et ils n’ont plus aucune voix. Nous avons besoin d’aide. Nous avons besoin d’une intervention militaire pour nous aider à nous débarrasser de la République islamique. »

« Une injustice commise quelque part est une injustice commise partout. Ce qui se passe en Iran ressemble à ce qui s’est produit en Allemagne. Fermer les yeux, c’est comme faire partie de ce crime. »

« Nous respectons le Canada de nous donner la possibilité d’être la voix de notre peuple en Iran. Ils ont été tués — environ 40 000 personnes — et nous apprécions de pouvoir tenir cet événement à Montréal pour dénoncer ce qui se passe. »