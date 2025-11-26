Des voyous masqués tentent de bloquer Rebel News lors d’un rassemblement d’Antifa

Deux hommes masqués ont suivi notre équipe de Rebel News, l’un d’eux frappant le vidéaste Guillaume Roy. La police de Montréal, stationnée à proximité, a pris la plainte de l’un des hommes mais a refusé de prendre la nôtre. Les agents ont finalement arrêté Guillaume pour voie de fait, malgré nos tentatives de montrer des preuves que les deux hommes avaient harcelé, intimidé, agressé et suivi notre équipe.

Alexandra Lavoie
  |   November 26, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Le dimanche 23 novembre, l’équipe de Rebel News Québec s’est rendue dans les rues avec quatre agents de sécurité pour couvrir une manifestation organisée par le Front populaire antifasciste à Montréal. Le rassemblement, intitulé « Faire face à la montée de l’extrême droite : résistance populaire », a attiré une centaine de participants, dont beaucoup portaient des keffiehs et des drapeaux Antifa.

Selon l’événement Facebook du groupe, la manifestation visait à dénoncer ce qu’ils décrivent comme un « tournant autoritaire » de plusieurs gouvernements occidentaux au cours des dernières années. Les organisateurs ont également critiqué « l’obsession » du Premier ministre du Québec François Legault pour la laïcité dans les écoles et les institutions publiques — en référence aux 17 écoles actuellement sous enquête pour des violations présumées de la loi sur la laïcité au Québec et au débat sur les espaces de prière publics.

Le message du groupe soulève la question suivante : pour ces militants, le conservatisme est-il perçu comme une menace plus grande que l’extrémisme islamiste ?

À notre arrivée, la police de Montréal est intervenue et nous a avertis que nous pourrions être arrêtés si nous nous approchions de la manifestation. Les agents ont précisé que nous pouvions couvrir l’événement, mais uniquement depuis le côté opposé de la rue, où il serait presque impossible de parler aux manifestants.

Nous sommes restés sur place à distance et avons tenté d’interagir avec les participants, bien que beaucoup aient répondu avec hostilité. Lorsqu’on leur a demandé de définir des termes tels que « extrême droite » ou « fascisme », personne n’a donné de réponse claire. Un manifestant déguisé en mascotte de poulet a crié après notre équipe.

Au début du cortège, nous avons suivi derrière pour documenter l’événement. À un moment, deux hommes se tenant sur le trottoir à distance semblaient nous repérer, puis se sont dirigés directement vers notre équipe.

Notre personnel de sécurité les a interceptés, après quoi les deux hommes — dont l’un enregistrait — sont devenus agressifs, criant des insultes et tentant de pousser notre équipe de sécurité ainsi que mon micro.

Ils ont continué à nous suivre jusqu’à ce que l’homme portant une casquette rouge s’avance vers le vidéaste Guillaume Roy et le frappe ainsi que sa caméra. La sécurité est intervenue physiquement et Guillaume a tenté d’identifier l’individu masqué, qui représentait une menace claire pour notre équipe.

La police de Montréal, stationnée à proximité, a pris la plainte de l’homme à la casquette rouge mais a refusé de prendre la nôtre. Les agents ont finalement arrêté Guillaume pour voie de fait, malgré nos tentatives de montrer des preuves vidéo que les deux hommes nous avaient harcelés, intimidés, agressés et suivis.

Cet incident souligne, une fois de plus, ce qui semble être une approche à deux vitesses du maintien de l’ordre dans les rues de Montréal.

Si vous reconnaissez l’homme qui a agressé notre équipe de Rebel News, veuillez contacter [email protected].

Vous pouvez également aider à nous permettre de continuer à rapporter ces histoires en toute sécurité en contribuant à nos frais de sécurité sur SoutenezAlexa.com.

Aidez-nous à protéger Alexa Lavoie contre les voyous violents d’Antifa afin qu’elle puisse continuer à faire son travail de journaliste sans crainte !

URGENT : Aidez à protéger Alexa Lavoie contre l’intimidation d’Antifa !

À la suite de notre enquête ayant identifié le présumé poseur de bombes fumigènes dans une église et révélé ses liens troublants avec Antifa au sein même du département de la Défense canadienne, notre journaliste Alexa Lavoie fait face à un harcèlement croissant alors qu’elle exerce simplement son métier sur le terrain.

Nous refusons de céder face à l’intimidation — mais nous avons besoin de votre aide pour assurer la sécurité d’Alexa.

Votre don servira à financer en urgence la sécurisation de son domicile (évaluation professionnelle des risques, système d’alarme surveillé, caméras de sécurité, renforcement des points d’entrée, éclairage et autres dispositifs de protection), ainsi que la présence de sécurité privée lors de missions à haut risque.

Chaque contribution — 25 $, 50 $, 100 $ ou tout autre montant — ira directement à la protection d’une journaliste de terrain, afin qu’elle puisse continuer à informer le public pendant que l’enquête se poursuit.

Si le gouvernement ne protège pas les journalistes contre l’intimidation des extrémistes, nous le ferons — grâce à votre soutien.

Amount
$
Donation frequency
DONATE

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

