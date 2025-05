Forte Critique au Québec envers les Députés Conservateurs après l’Élection

Lors de la récente élection fédérale, le Parti conservateur du Canada (PCC), dirigé par Pierre Poilievre, a subi une défaite inattendue, malgré l’obtention de plus de vingt sièges supplémentaires à travers le pays. Au Québec, les libéraux ont dominé avec 43 sièges, permettant à Mark Carney de former un gouvernement minoritaire.

Ce revers conservateur dans la province a suscité de vives critiques, notamment à l’égard de ce qui est décrit comme une campagne « inactive » menée par les députés conservateurs de la région de Québec. Leur faible présence sur le terrain ainsi que dans les médias traditionnels et alternatifs a été soulignée, tout comme la proximité controversée entre certains membres de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et l’équipe de campagne du PCC.

Ian Sénéchal, podcasteur et analyste politique, explique le contexte particulier du vote conservateur au Québec : « Quand on arrive dans la région de Québec, les alentours, des endroits comme Beauce, Bellechasse, etc., c’est là qu’on trouve la culture conservatrice du Québec — elle remonte à avant Duplessis. » Il souligne l’influence des médias régionaux, comme Radio X, dans la percée conservatrice, mais déplore la stratégie adoptée par les députés conservateurs fédéraux de la région de Québec.

Selon lui, ces députés adoptent une posture « beige » pour éviter les controverses, au détriment d’une campagne dynamique : « C’est une grosse erreur stratégique de leur part de chercher à se faire accepter par les médias nationaux — ça n’arrivera jamais. »

Sénéchal critique également la déconnexion du PCC avec le Parti conservateur du Québec (PCQ), qui connaît une forte croissance avec 12 % des intentions de vote provinciales. Cette attitude, combinée à un manque de loyauté envers Poilievre — plusieurs députés ayant soutenu Jean Charest lors de la course à la chefferie — alimente la frustration des électeurs conservateurs, qui se sentent mal représentés sur le plan local.