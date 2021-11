'God help us': Thousands of Quebecers protest COVID mandates that continue to limit their freedoms

By Ezra Levant Fight Vaccine Passports A new civil liberties project — fighting against forced vaccines! Learn More

I attended a protest in Montreal concerning the vaccine mandates which would have allowed institutions to terminate thousands of employees over their vaccination status. We are not only talking about healthcare workers — but many other professional fields where individuals’ careers were threatened because of their choice not to take the vaccine.

That day, many thousands of people showed up, despite the rainy forecast. Speaking with many of them, it was clear that many had been impacted and many were still experiencing psychological and emotional distress. During this protest, a large group of people united in order to spell out, with signs, a message that would be visible from the sky.

The phrase ‘GOD HELP US’ was a distress call from thousands of Quebecers living each day with new restrictions that violate their rights and impede their relationships.

Manifestation à Montréal en lien avec la vaccination obligatoire, qui aurait permise aux institutions de licencier plusieurs milliers de travailleurs en raison de leur statut vaccinal. Il n'était pas seulement question ici des travailleurs de la santé, mais également de plusieurs autres domaines professionnels.



En cette journée, des milliers de personnes étaient sur place malgré les risques de pluie. En parlant avec plusieurs d’entre eux, c’était évident que plusieurs avaient été impactés et vivaient encore de la détresse émotionnelle. D’autres personnes ont malgré tout réussi à éviter les répercussions négatives sur leur vie depuis le début de la pandémie.

Durant cette manifestation, plusieurs personnes ont unis leurs forces afin d’écrire, avec des pancartes, un message visible du ciel. La phrase´God Help Us’ fût le crie du cœur de plusieurs milliers de Québécois qui vivent chaque jour, avec de nouvelles restrictions, qui briment leurs libertés ainsi que leurs relations interpersonnelles.