'I don't think the mainstream media know how to tell the truth'

Recently, Prime Minister Justin Trudeau claimed that those who oppose measures such as vaccine passports were merely a fringe minority of society.

I was very surprised when I went to Ottawa this past weekend to see that thousands upon thousands of people seemed to be there to support the truckers' convoy for freedom.

On site, I saw people of all ages and nationalities. From what I could see, and from the testimonies I could gather, everyone was gathered in love and harmony.

Is the media truly trustworthy when they demonize and minimize those who are against the government's excessive measures, or should we rather trust the opinion of the people on the ground?

Dernièrement, le Premier ministre Justin Trudeau a prétendu que ceux qui s'opposaient aux mesures telles que les passeports vaccinaux n'étaient qu'une simple frange minoritaire de la société.

Cela m'a beaucoup surpris quand je suis allée constater en fin de semaine dernière, que plusieurs centaines de milliers de personnes semblaient être présentes à Ottawa pour venir supporter le convoi de camionneurs pour la liberté.

Sur place, j'ai pu y voir des gens de tout âge et de toute nationalité, et d'après ce que j'ai pu constater ainsi que par les témoignages que j'ai pu recenser, tout le monde était réuni dans l'amour et l'harmonie.

Est-ce que les médias sont réellement digne de confiance quand ils diabolisent et minimisent ceux qui sont contre les mesures excessives du gouvernement, ou devrions-nous plus nous fier à l'opinion de la population sur le terrain?