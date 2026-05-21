“Ils sont forcés à se battre” — une mère brise le silence sur le climat de violence dans une école

La situation décrite par une mère, Chloé, soulève de sérieuses préoccupations autour de la sécurité des élèves à l’École secondaire Jean-Jacques Rousseau. Selon elle, son fils aurait été victime d’un système où des jeunes seraient forcés de participer à des combats organisés entre élèves.

“C’est des élèves qui se regroupent, qui prennent des plus jeunes, ils les mettent dans un cercle et ils les forcent à se battre”, affirme-t-elle, ajoutant que sinon, “c’est les plus grands qui vont leur péter la gueule ou des affaires de même.”

Elle décrit un phénomène appelé “deux minutes”, présenté comme des affrontements rapides entre adolescents. “Ils les mettent dans un cercle… une fois que tu es dedans, t’as pas le choix de te battre”, soutient Chloé, qui affirme que son fils a subi des blessures lors d’un incident. “Ça aurait pu être mortel… deux centimètres plus loin, ça pouvait être fatal”, rapporte-t-elle en évoquant l’état de santé de son enfant.

Le jeune, également interrogé, décrit un contexte similaire : “Moi, j’ai juste essayé de me défendre… quelqu’un m’a poussé.” Il affirme qu’une fois dans le cercle, “tu peux pas sortir”.

Chloé soutient aussi que des vidéos circuleraient entre élèves et que les victimes pourraient être humiliées par la suite. “Ils filment, ils envoient dans leurs groupes… et après ça, il y a de l’humiliation.”

De son côté, le service de police confirme avoir été informé de la situation le 15 mai, indiquant que des patrouilles ont été renforcées, qu’une arrestation a été faite et qu’une enquête est en cours. “D’autres arrestations pourraient suivre”, ont-ils précisé.

Chloé dit maintenant envisager des démarches civiles et affirme vouloir “une prise en charge complète” pour éviter d’autres incidents.