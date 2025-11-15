L'ancien candidat « Antifa » de Montréal aurait été ajouté à une liste de surveillance

De nouvelles informations ont ramené l’attention sur Sergio Da Silva, un ancien candidat présenté sous la bannière de Transition Montréal lors de la récente course à la mairie.

Un précédent reportage avait mis en lumière plusieurs publications provenant du compte X (anciennement Twitter) de Da Silva, dans lesquelles il semblait promouvoir la haine et la violence. Dans les publications examinées, Da Silva appelait à tuer des transphobes locaux et, dans d’autres cas, prônait une violence mortelle contre des politiciens qui utilisaient le terme « woke » dans leurs plateformes ou qui, selon lui, ne proposaient pas de plans suffisamment solides pour lutter contre les changements climatiques ou améliorer l’accès aux soins de santé publics.

À la suite de la publication du reportage, des sources ont affirmé que Da Silva avait été placé sur une liste de surveillance lui interdisant de voyager à l’extérieur du pays. On ignore si cette mesure implique les autorités américaines, les agences canadiennes ou les deux. Ces affirmations n’ont pas pu être confirmées de façon indépendante, ces listes étant confidentielles.

Peu après la diffusion du reportage de Rebel News, TVA — un important média grand public québécois — a diffusé une entrevue avec le chef de Transition Montréal au sujet des commentaires de Da Silva. Pendant le segment, TVA a présenté à l’écran un montage édité des publications du candidat produit par Rebel News.

Malgré les controverses entourant ses publications, Da Silva est demeuré candidat dans la course municipale et a finalement obtenu 9,4 % des voix. La direction de Transition Montréal l’a défendu publiquement, qualifiant ses déclarations de « colorées ».

Un Balado récemment révélé ajoute de nouvelles préoccupations.

Dans l’enregistrement — visionné seulement quelques fois au moment du reportage — on voit Da Silva manipulant un couteau et réitérant son affirmation selon laquelle il aurait été ajouté à une liste de surveillance après l’exposition publique de ses publications.

Durant le même Balado, Da Silva a nié l’existence des controversées prières de rue du dimanche qui ont suscité un débat public au Québec. Il a également répété des déclarations suggérant que les politiciens qui « divisent le peuple » devraient être tués plutôt que destitués démocratiquement.

L’ensemble de cette histoire met en lumière la montée de la radicalisation au Québec, particulièrement dans la région de Montréal. Elle illustre une tendance inquiétante : certains segments de la population semblent prêts à normaliser ou à défendre ce genre de rhétorique extrême, tandis que les autorités américaines paraissent avoir pris la menace potentielle plus au sérieux.