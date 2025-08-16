L'extrême gauche bloque la couverture du défilé de la Fierté par Rebel News

Le défilé de la Fierté 2025 de Montréal s’est déroulé dimanche dernier, le 10 août. Mais cette année, les célébrations partageaient la rue avec deux autres manifestations.

La première, le Wild Pride, était organisée par un collectif affirmant que la Fierté officielle ne va pas assez loin dans ses revendications. Leur marche a débuté à la Place des Arts.

Rebel News a assisté à l’événement et a brièvement échangé avec deux participants avant que des membres d’Antifa n’arrivent, bousculant notre équipe et bloquant nos caméras.

Pendant le Wild Pride, des marcheurs brandissaient plusieurs pancartes avec des slogans tels que « Mort à l’IDF » — des messages qui correspondent sans doute à la définition du discours haineux.

Cependant, la police de Montréal n’est pas intervenue pour retirer ces affiches.

Ailleurs, près de “l’anneau” au centre-ville de Montréal, le groupe Montreal4Palestine tenait un rassemblement pro-Hamas et anti-Israël.

Le dépliant promotionnel de l’événement présentait l’ancien chef du Hamas aujourd’hui décédé, Yahya Sinwar, confirmant l’orientation pro-Hamas de Montreal4Palestine.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux laissent croire que la manifestation s’est terminée devant la basilique Notre-Dame, où les organisateurs ont dirigé une prière publique.

Le défilé principal de la Fierté de cette année, organisé par Fierté Montréal, a également essuyé des critiques après que ses organisateurs aient, dans un premier temps, interdit la participation de plusieurs organisations juives, invoquant des « propos haineux » sans préciser quels étaient ces propos.

Sous la pression publique, le conseil d’administration est revenu sur sa décision pour certains groupes — mais n’a toutefois pas réintégré l’Association arc-en-ciel Iran-Québec de Montréal.

Contrairement à 2024, les militants anti-Israël n’ont pas bloqué le parcours du défilé.

Nous avons également visité le Village gai de Montréal pour entendre les participants sur l’influence croissante de l’extrême gauche lors des événements de la Fierté et sur la question de savoir si les gouvernements devraient intervenir pour protéger les enfants contre des incitations à entreprendre une transition de genre.