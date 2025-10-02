L’extrême gauche radicale Antifa détourne une veillée pour un adolescent tué par la police

Des membres d'Antifa nous ont agressés, nous traitant de "fascistes" et de "nazis".

Alexandra Lavoie
  October 02, 2025   |   News Analysis

Une veillée s’est tenue à Longueuil le 27 septembre en mémoire de Nooran Rezayi, abattu par la police le 21 septembre.

Le jour du drame, un appel au 911 rapportait la présence d’un groupe de 15 à 20 individus masqués à une intersection, prétendument armés de battes de baseball en aluminium, de poivre de Cayenne et d’un fusil.

Rezayi, vêtu de noir et portant une cagoule, a été abattu alors qu’il n’était pas armé. Il aurait mis la main dans son sac à dos au moment de l’intervention policière, un geste vraisemblablement perçu comme une menace.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) enquête actuellement sur l’usage de la force ayant conduit à la mort de Rezayi.

Depuis l'incident, les tensions se sont intensifiées, menant à des manifestations et à des menaces contre les policiers. Un adolescent de 15 ans aurait même offert une « prime » sur les réseaux sociaux visant un agent.

La criminalité de rue est en hausse, les armes étant de plus en plus banalisées chez les mineurs, influencés par les gangs — une préoccupation croissante pour des services de police comme celui de Longueuil.

Le groupe Montréal Antifasciste a amplifié la manifestation, qualifiant la police d’institution « colonialiste, raciste et capitaliste », et affirmant que le Service de police de Longueuil « n’y fait pas exception ».

Les autorités disposaient d'informations selon lesquelles certains manifestants pourraient provoquer des confrontations. Rebel News a documenté discrètement la veillée, qui a débuté dans le calme, avec des centaines de personnes rendant hommage dans le recueillement.

Des groupes radicaux ont tenté de détourner le drame à des fins politiques. 

Des militants arborant des drapeaux palestiniens, des keffiehs, des chandails ACAB, des symboles ANTIFA et des pancartes politiques se sont mêlés aux proches et amis en deuil de Rezayi, faisant preuve d’un profond manque de respect.

Après la veillée, des membres d’Antifa nous ont agressés verbalement, nous traitant de « fascistes » et de « nazis ». Ils ont également encerclé et menacé notre équipe de sécurité privée.

Rebel News a identifié Ziad Mowafy parmi les manifestants d’extrême gauche. Il a un historique de comportements violents et avait déjà été filmé souhaitant la mort de Yoseph Haddad.

Certains adolescents liés à la veillée se sont dissociés des membres violents d’Antifa, qui ont exploité la mort de leur ami à des fins politiques.

