L’idéologie woke est en train de corrompre les statistiques sur la criminalité

Arrêtez de faire aveuglément confiance à Statistique Canada.

Cela peut sembler extrême, mais ce qui se passe actuellement au sein des institutions canadiennes devrait inquiéter toute personne qui croit que les statistiques sur la criminalité doivent refléter une réalité objective plutôt qu’une idéologie politique.

Et une récente affaire au Québec montre exactement pourquoi.

Le 2 juillet, le Service de police de Granby a lancé un appel à d’éventuelles victimes d’Emma Grégoire, qui fait face à plusieurs accusations liées à des infractions sexuelles présumées impliquant deux enfants âgés de quatre et six ans, ainsi qu’à la possession et à la production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels.

Tout au long du communiqué de police, la personne accusée est désignée à l’aide de pronoms féminins et d’une terminologie féminine. Pourtant, un autre détail se trouve discrètement mentionné dans le communiqué : Emma Grégoire a également utilisé le prénom Cédric ou Cédrick.

La police n’a jamais clairement indiqué que l’accusé est transgenre ou de sexe biologique masculin. Fait intéressant, le service de police a également désactivé les commentaires sous cette publication précise sur les réseaux sociaux. Les médias traditionnels ont ensuite largement repris la version policière des faits, présentant l’accusé comme une femme, tout en mentionnant seulement que Grégoire avait auparavant été connu sous le prénom Cédric et que la police n’avait pas précisé comment l’accusé s’identifiait en 2022 et 2023.

Mais cinq minutes de recherches de base en ligne ont permis de trouver ce qui semble être le profil Facebook de l’accusé, montrant une personne qui se présentait auparavant comme un homme et qui s’identifie publiquement comme une femme depuis 2020.

Mais est-ce que cela raconte toute l’histoire au public? Et que se passe-t-il lorsque cette même approche est utilisée pour compiler les statistiques officielles sur la criminalité au Canada?

Selon les données de Statistique Canada citées dans ce reportage, les femmes représentaient seulement environ 4 % des personnes accusées de crimes sexuels impliquant des enfants en 2024.

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** Données de statistiques Canada

Pour le lecteur moyen qui ne voit qu’un titre et un paragraphe d’introduction, l’impression est simple : une femme appelée Emma est accusée d’avoir commis des crimes sexuels contre des enfants.

Mais ces chiffres méritent d’être examinés de plus près. J’ai contacté le Service de police de Granby afin de savoir où l’accusé est actuellement détenu.

Dans un établissement pour hommes ou dans un établissement pour femmes? La police a refusé de divulguer cette information. Pourtant, la question est importante, puisque les politiques correctionnelles canadiennes permettent à certains détenus d’être incarcérés en fonction de leur identité de genre plutôt que de leur sexe biologique.

Selon les propres politiques du Service correctionnel du Canada, les délinquants de diverses identités de genre peuvent demander à être placés dans un établissement correspondant à leur identité ou à leur expression de genre, peu importe leur anatomie ou le marqueur de sexe figurant sur leurs documents officiels. Cela signifie qu’un détenu de sexe biologique masculin pourrait potentiellement être incarcéré dans un établissement pour femmes.

Dans les cas impliquant des infractions sexuelles, cela soulève des questions évidentes et sérieuses quant à la sécurité des détenues vulnérables et de leurs enfants.

Mais les questions ne s’arrêtent pas là.

J’ai également demandé à la police pourquoi ses communications publiques utilisaient exclusivement une terminologie féminine sans clairement informer le public que l’accusé était de sexe biologique masculin ou transgenre.

J’ai ensuite contacté Statistique Canada avec une question encore plus importante :

Si cette personne accusée est éventuellement reconnue coupable, le crime sera-t-il comptabilisé statistiquement dans la catégorie des hommes ou des femmes?

La réponse est stupéfiante.

Les services de police consignent le genre d’une personne tel qu’elle le « vit et l’exprime », plutôt que d’enregistrer automatiquement son sexe à la naissance. Statistique Canada affirme que cette approche reflète mieux la population canadienne et que l’impact sur les statistiques devrait être minime puisque les personnes transgenres représentent une très faible proportion de la population.

Mais cet impact est-il vraiment minime?

Une étude du gouvernement du Canada a révélé que, parmi les délinquants fédéraux de diverses identités de genre ayant des antécédents d’infractions sexuelles, 82 % étaient des femmes transgenres.

Cela soulève une question évidente : dans les catégories de crimes où les infractions commises par des femmes sont déjà statistiquement rares, est-ce qu’un nombre relativement faible de délinquants de sexe biologique masculin catégorisés comme des femmes pourrait malgré tout avoir un impact important sur les données?

Il existe aussi une exception frappante.

Selon Statistique Canada, les crimes sont généralement catégorisés en fonction du genre enregistré — sauf dans les données sur les homicides, où le sexe à la naissance peut également être pris en considération.

Alors pourquoi cette exception? Pourquoi le sexe biologique devient-il soudainement pertinent lorsqu’il s’agit d’enregistrer un homicide, mais apparemment pas de la même manière pour d’autres crimes graves?

Les Canadiens dépendent des statistiques officielles pour comprendre qui commet des crimes, qui en sont les victimes et où se trouvent les risques pour la sécurité publique.

Mais les statistiques ne sont utiles que lorsque les gens comprennent clairement ce qui est réellement mesuré. Si une personne accusée de sexe biologique masculin peut être comptabilisée comme une délinquante simplement parce qu’elle s’identifie comme une femme, le public mérite de le savoir lorsqu’il interprète les données.

Cette histoire dépasse largement un seul dossier criminel. Il s’agit de savoir si l’idéologie a commencé à influencer des institutions sur lesquelles les Canadiens comptent pour mesurer objectivement la réalité.

Parce que lorsque les définitions changent, les statistiques changent aussi. Et lorsque les statistiques cessent de signifier ce que les gens ordinaires pensent qu’elles signifient, les Canadiens ont toutes les raisons de commencer à poser des questions.

Lorsque nous perdons de vue la réalité, nous risquons aussi de perdre notre capacité à comprendre la société elle-même.