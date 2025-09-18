« L’Occident est en train de mourir à petit feu » : Stefan Tompson, fondateur de Visegrád 24

Devant une foule immense réunie autour de Tommy Robinson, Stefan Tompson, fondateur du média indépendant Visegrád 24, a accordé une entrevue à Rebel News, tirant la sonnette d’alarme sur la transformation accélérée de l’Europe.

« C’était inimaginable il y a dix ans », constate-t-il, en évoquant la ferveur patriotique retrouvée dans les rues londoniennes. « Des gens chantent l’hymne national, affirment leur amour du Royaume-Uni, de l’Occident, de notre civilisation. »

Pour Tompson, l’enjeu dépasse largement les frontières britanniques. « J’ai vu le changement démographique de mes propres yeux », explique-t-il après des années passées à filmer les quartiers sensibles du continent. « L’immigration de masse transforme en deux générations ce que nos ancêtres ont construit en vingt siècles. »

Son constat est sans appel : « Nous sommes cette culture. Si on remplace les gens, on remplace aussi la civilisation. »

Le Pacte migratoire européen, approuvé en mai 2024, le révolte : « Si les migrants sont un trésor, pourquoi faut-il payer 20 000 euros pour chaque réfugié qu’on refuse ? »

Fervent catholique, il garde pourtant une lueur d’espérance : « On ne peut pas être chrétien sans espoir. J’espère qu’on va se réveiller et redevenir européens. »

Et de conclure : « On doit rendre à nos descendants ce que nos ancêtres nous ont légué. »