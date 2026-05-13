Laïcité et ingérence du fédéral : le coauteur de la loi, Guillaume Rousseau, s’exprime

À Ottawa, le débat sur la laïcité québécoise continue de diviser. Après un panel consacré au sujet pendant le Canada Strong and Free Network à Ottawa, le professeur Guillaume Rousseau, coauteur de la Loi sur la laïcité de l’État et corédacteur du rapport Pelchat-Rousseau, a défendu fermement la position du Québec, tout en dénonçant l’intervention du fédéral devant les tribunaux.

Pour Rousseau, l’argument selon lequel la Loi 21 violerait automatiquement la liberté de religion ne tient pas. « Je ne suis pas du tout d’accord », a-t-il lancé, rappelant qu’il a lui-même « plaidé l’inverse jusqu’en Cour suprême ». Selon lui, « il n’existe pas une telle chose qu’un droit pour les fonctionnaires de pratiquer leur religion au travail ». Il ajoute : « Ça n’existe pas. Il n’y a pas de jugement qui dit ça. »

Le professeur soutient même que la jurisprudence va dans le sens contraire. Il affirme que la Cour suprême a déjà reconnu qu’un « représentant de l’État qui pratique sa religion au travail porte atteinte à la liberté de conscience » et au « droit à l’égalité des citoyens qui ne partagent pas sa religion ».

Sur l’évolution de la loi, Rousseau estime que le Québec a maintenant trouvé « un bel équilibre avec la Loi 21 modifiée par la Loi 9 ». Il rappelle que certaines « zones d’ombre » existaient, notamment dans les services de garde subventionnés, et que le projet de loi 9 est venu corriger ces enjeux.

Concernant les prières de rue, Rousseau précise qu’elles demeurent possibles, mais qu’ « il faut demander une permission à la municipalité ». Si une ville accorde un permis sachant que la prière ne respecte pas les règles, « ce serait possible pour un citoyen de contester ».

Enfin, il dénonce l’intervention fédérale : « C’est très déplorable », dit-il, parlant de « beaucoup d’ingérence ». Pour lui, « la démocratie a tranché » et « ça doit être respecté ».