La crise croissante des demandes d'asile au Canada : Les politiques d'immigration exercent une pression sur le Québec et l'Ontario

Des données récentes révèlent la pression financière et logistique que les demandeurs d'asile exercent sur les ressources du Québec. La province a dépensé près de 577 millions de dollars en 2023 pour soutenir les demandeurs d'asile, sans compter les 78 millions de dollars supplémentaires en frais administratifs et coûts liés à d'autres ministères.

Malgré les affirmations selon lesquelles la fermeture de Roxham Road aurait résolu le problème de l'immigration illégale, les demandes d'asile sont en forte hausse, en particulier dans les aéroports de Montréal et de Toronto. Rien qu'en 2023, Montréal-Trudeau a enregistré près de 26 000 demandes, tandis que Pearson à Toronto a comptabilisé plus de 14 000 demandes, totalisant plus de 143 000 demandes à l'échelle nationale.

De nombreux nouveaux arrivants arrivent avec des visas temporaires avant de demander l'asile. Bien que le gouvernement du Premier ministre Trudeau ait révisé l'Entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis, il a également assoupli les exigences en matière de visa, prétendument pour réduire les arriérés, facilitant ainsi l'entrée.

Le Premier ministre du Québec, François Legault, a exhorté Trudeau à relocaliser les demandeurs d'asile à travers le Canada. Il a même appelé le Bloc Québécois à exiger des élections, remettant en question la stratégie d'immigration de Trudeau. Cet appel fait suite à des scènes à Toronto où des demandeurs d'asile ont campé devant un refuge pour sans-abri, mettant en lumière les pénuries de ressources.

Des rapports indiquent que des passeurs exploitent ces politiques, faisant la publicité de traversées "sûres" pour jusqu'à 5 000 USD, contournant ainsi les vérifications de sécurité formelles. Les demandeurs d'asile sont ensuite logés dans des refuges financés par les contribuables, les dépenses continuant d'augmenter.

La pression sur les services sociaux et l'économie préoccupe les responsables. Bien que les réunifications familiales soutiennent l'aide humanitaire, elles intensifient également la pression sur le Québec et l'Ontario. Les demandes d'asile atteignent des niveaux record, et les responsables avertissent que les ajustements de la politique d'immigration du Canada pourraient intensifier ces pressions.