La vérité sur les opérations de traversée illégale de la frontière canadienne

Il y a quelques semaines, Rebel News a filmé des dizaines de personnes traversant illégalement vers le Québec depuis Churubusco, New York. Nos caméras de surveillance ont enregistré 34 personnes en seulement quatre jours — et cela à un seul endroit le long d’une frontière qui s’étend sur environ 9 000 kilomètres.

Il semble que de nombreuses personnes effectuant ce trajet soient d’origine haïtienne. Cela pourrait s’expliquer par le fait que beaucoup d’entre elles risquent la déportation des États-Unis après l’expiration de leur statut de protection temporaire.

Depuis la publication de notre précédente enquête, les habitants de Churubusco nous ont indiqué qu’ils n’avaient pas remarqué de nouvelles traversées dans la zone où nous avions installé notre caméra. Hunter Robare, un résident local présenté dans notre précédent reportage, a accepté de nous montrer d’autres points chauds où des traversées ont lieu et nous a aidés à installer des caméras dans différents endroits.

Même après avoir changé d’emplacement, nos caméras n’ont enregistré aucune activité suspecte à Churubusco. En enquêtant du côté canadien de la frontière, nous avons remarqué une forte présence de la GRC, avec plusieurs véhicules surveillant la zone.

À un moment donné, nous sommes tombés sur des policiers enquêtant sur un incident directement à la frontière et avons décidé de voir ce qui se passait. Il semblait que la GRC examinait un véhicule avec ses feux de détresse allumés, mais elle n’a fourni aucune information pour confirmer la situation.

À Stanstead, Québec, près de la frontière avec le Vermont, 44 migrants illégaux ont été interceptés dans l’arrière d’une camionnette U-Haul.

Près de Plattsburgh, nous avons repéré un taxi venant de New York City entrant dans une station-service vers 22 h. Nous avons suivi le taxi et avons vu une famille de six personnes entassée dans une voiture prévue pour cinq passagers — dont quatre enfants et un coffre rempli de bagages. Le chauffeur et la famille semblaient être haïtiens, parlant entre eux en créole.

Peu après, un autre taxi s’est arrêté à côté du taxi de New York. La famille est montée dans ce nouveau véhicule et est partie. Nous les avons suivis sur l’autoroute, où ils se sont dirigés directement vers un point d’entrée légal à proximité. La famille est sortie du taxi et s’est dirigée vers la frontière.

De nombreux réfugiés utilisent cette méthode, se présentant aux points de passage légaux dans l’espoir d’obtenir l’asile au Canada. Il reste incertain si cette famille particulière a été traitée ou renvoyée aux États-Unis.

Nous savons que des passeurs utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir les traversées illégales, avec de nombreuses vidéos montrant des personnes séjournant dans des hôtels pendant le processus. Rebel News a pu identifier deux de ces hôtels figurant dans ces vidéos. Le Anchorage Motel, juste à l’extérieur de Plattsburgh, a été confirmé par son propriétaire comme ayant été utilisé pour héberger des personnes impliquées dans des traversées illégales de la frontière vers le Canada depuis les États-Unis. Il a affirmé que l’activité illégale avait cessé et qu’il avait contacté la patrouille frontalière américaine à chaque occasion.

Nous avons tenté de vérifier sa version avec la patrouille frontalière américaine, qui a répondu qu’elle ne pouvait pas commenter en raison de politiques de confidentialité.

L’autre hôtel identifié par Rebel News est le La Quinta Inn à Plattsburgh. Un employé nous a confié qu’il soupçonnait fortement que des passeurs utilisaient l’hôtel, décrivant des situations où une personne réservait une chambre et, peu après, des groupes de personnes arrivaient et entraient dans la même chambre. Nous ne savons pas si cela se produit encore.

Plus à l’ouest, à Akwesasne, un habitant nous a dit que des sommes importantes d’argent étaient générées par le trafic de personnes à travers la frontière de manière illégale. Il devient de plus en plus clair qu’un véritable business se cache derrière ces traversées illégales.

