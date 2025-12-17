Le Scrum du débat des chefs a-t-il été supprimé pour bloquer l’accès à Rebel News ?

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre s’est réuni à Ottawa pour examiner la conduite des débats des chefs au Canada et a entendu le témoignage de Michel Cormier, qui a agi à titre de commissaire lors de la dernière élection fédérale.

Au cours de son témoignage, M. Cormier a indiqué que la commission recommande l’annulation du scrum médiatique, puisqu’il ne relève pas de son mandat.

LOL: @AndrewLawton asks Debate Commissioner Michel Cormier to explain what exactly it is he does around here for his 160-190K/year self-described part-time job. Cormier has real trouble answering. pic.twitter.com/5GLHXqqR1W — Sheila Gunn Reid (@SheilaGunnReid) December 4, 2025

Lors des derniers débats des chefs, Rebel News et d’autres journalistes indépendants ont été confrontés à un environnement de travail très hostile, créé par des membres des médias traditionnels et de l’establishment, notamment par des perturbations vocales pendant les questions, des lancers de papier, des accusations criées et des appels à la sécurité lorsque des médias indépendants ont cherché à exercer un droit de réplique après des actes de désinformation commis par les médias traditionnels.

Un vidéaste de Rebel News, Lincoln Jay, a même été physiquement poussé par un caméraman d’un média traditionnel.

CBC complains to Michel Cormier of the Leaders' Debate Commission about independent media being allowed to ask questions:



Cochrane: "The Debate Commission ... didn't seem to have control on that last night."



Cormier: "There's only so much we can do to control free speech." pic.twitter.com/nlXC3CIb9m — Western Standard (@WSOnlineNews) April 17, 2025

Malgré ces incidents, ce sont les journalistes indépendants qui ont ensuite été accusés d’avoir créé un environnement « dangereux ». La CBC a rapporté que la commission avait fait appel à la GRC en raison de préoccupations en matière de sécurité, une affirmation contredite par des demandes d’accès à l’information.

La décision d’annuler le scrum médiatique survient après deux jugements de la Cour fédérale contre la commission, à la suite de tentatives — financées par des fonds publics — visant à bloquer l’accès de Rebel News aux débats.

Le député conservateur et ancien journaliste indépendant Andrew Lawton a soulevé des inquiétudes concernant le contrôle gouvernemental de l’accréditation médiatique lors de l’audience du comité.

« Une fois que c’est le gouvernement qui prend les décisions, il s’agit d’une norme complètement différente que lorsque ce sont des organisations privées », a déclaré M. Lawton. Interrogé à savoir si l’objectif était simplement de permettre au gouvernement de contrôler quels journalistes seraient accrédités, il a répondu : « Que ce soit intentionnel ou non, je ne le sais pas, mais c’est certainement le résultat. »

Lawton a souligné que « dans tous les débats des chefs organisés par la Commission des débats des chefs, les journalistes indépendants ont été ciblés afin de les en exclure ». Il a ajouté que lorsque le gouvernement intervient, « les droits garantis par la Charte, notamment la liberté d’expression et la liberté de la presse, sont engagés ».

Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un devrait être congédié après avoir tenté de bloquer de manière inconstitutionnelle des médias indépendants — et avoir perdu à deux reprises devant la Cour fédérale —, M. Lawton a répondu : « Je pense que le gouvernement doit respecter la Constitution », en insistant sur le fait que « le gouvernement n’est pas l’instance qui devrait décider de ce qu’est un journaliste ».

À la suite de la réunion, M. Cormier avait initialement accepté une entrevue, mais il est parti sans faire de commentaire après avoir appris quel média nous représentions.