Les Londoniens dégoûtés par les célébrations en ligne de la mort de Charlie Kirk

Un grand rassemblement organisé par Tommy Robinson a attiré la foule aujourd’hui, mais la veille au soir, vendredi, Turning Point UK a tenu une veillée en hommage à Charlie Kirk près de la statue de Montgomery, dans le centre de Londres.

Kirk, figure respectée, père de famille, chrétien et homme de principes, était engagé en faveur d’un dialogue respectueux et jouait un rôle essentiel dans la promotion de l’échange d’idées sur les campus à travers les États-Unis. Même des chrétiens māoris venus de Nouvelle-Zélande ont exécuté un haka puissant en son honneur dans le centre de Londres.

Lors de la veillée londonienne, de nombreuses personnes ont exprimé leur tristesse face à sa disparition. « C’est une bataille entre le bien et le mal, car c’était un homme chrétien, et la méchanceté l’a emporté », a déclaré un participant.

« Je ne le connaissais pas vraiment avant, mais en apprenant tout le travail incroyable qu’il a accompli pour Dieu, en se tenant fermement sur la vérité de la Parole de Dieu, je sais que cela ne sera jamais oublié », a confié une autre personne.

« En tant que fille noire, j’ai apprécié son appel à l’unité entre nous et les blancs. Satan devrait être notre seul ennemi commun. Charlie était un grand exemple ; il parlait ouvertement de sa foi et apportait beaucoup de positivité », a ajouté une habitante.

Beaucoup ont exprimé leur dégoût face aux célébrations de sa mort sur internet. « C’est absolument honteux, scandaleux », a déclaré une participante. « Je suis vraiment heureuse d’apprendre que le président Trump va agir. »

« Rire et célébrer la mort de quelqu’un, en particulier celle d’un père de deux merveilleux enfants qui vont grandir sans leur papa, c’est vraiment se poser des questions sur soi-même », a dit une autre personne.

Tout en reconnaissant la peur, un participant a affirmé : « Les gens n’auront pas peur. Nous devons rester forts et défendre ce en quoi nous croyons. »