Les meilleurs moments de 2025 : Regardez Alexa Lavoie confronter des extrémistes d’extrême gauche

Alexandra Lavoie
  |   December 28, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Joyeux Noël et bonne année !

Dans ce reportage, nous partageons avec vous nos moments les plus marquants de 2025 — et Dieu sait à quel point cette année a été intense.

Nous avons couvert et exposé les prières de rue alors qu’aucun média traditionnel n’osait aborder le sujet, jusqu’à ce qu’Éric Duhaime finisse par prendre position sur ce problème grandissant.

Par la suite, le premier ministre Legault a annoncé que le gouvernement allait renforcer les lois sur la laïcité, plutôt que de s’attaquer à ce que nous considérons comme le véritable enjeu : l’activisme islamiste et les prières de rue à caractère politique.

Bien entendu, la police est souvent restée passive et, dans plusieurs cas, a même activement empêché notre travail de journalistes et la diffusion des faits auprès des Canadiens. Une fois de plus, un clair deux poids, deux mesures a été démontré.

Alors que la Ville de Montréal permet à des groupes islamistes de bloquer des rues pour tenir des prières politiques — parfois même devant la basilique — la Ville s’en est prise à un chanteur chrétien, Sean Feucht, venu se produire dans une église en juillet dernier.

Non seulement l’église a reçu une amende de 2 500 $ de la Ville, mais le même jour, des manifestants harcelaient les fidèles à l’extérieur. Un extrémiste a même réussi à entrer dans l’église, à allumer deux bombes fumigènes et à les lancer en direction de Feucht pendant qu’il chantait. Grâce à une campagne de récompense, nous avons pu identifier l’auteur présumé. De façon choquante, nous avons découvert qu’il travaillait sur une base militaire à Montréal pour le ministère de la Défense nationale.

Non seulement il semble avoir été protégé de toute reddition de comptes, mais nous avons aussi découvert qu’il entretenait des liens étroits avec Antifa, dont des membres sont rapidement apparus exactement à l’endroit où nous faisions notre reportage. Nous avons également travaillé en profondeur sur plusieurs dossiers impliquant des extrémistes d’extrême gauche qui se sont alliés à des groupes islamistes.

Depuis le 7 octobre 2023, l’antisémitisme a atteint des niveaux jamais vus auparavant à Montréal. Nous avons exposé plusieurs enquêtes liées à ces réseaux extrémistes dangereux.

Merci de votre soutien. C’est grâce à vous que nous pouvons montrer l’autre côté de l’histoire.

Même si les conditions deviennent de plus en plus dangereuses, nous restons déterminés à poursuivre notre travail et à vous présenter ce que les médias traditionnels refusent de couvrir. Si vous souhaitez nous soutenir, votre aide est toujours appréciée.

