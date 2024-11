Les passages illégaux augmentent-ils ? Voici ce qui se passe à la frontière Canada–États-Unis (Partie 1)

Pendant quatre jours complets, Lincoln Jay et Alexa Lavoie ont mené une enquête approfondie le long de la frontière entre la province de Québec et le secteur de Swanton, incluant l’État de New York. Cette vaste région frontalière est réputée pour être un point névralgique des passages illégaux et de diverses activités de contrebande.

Depuis l’élection de Trump, le 5 novembre dernier, de nombreux Canadiens craignent une recrudescence d’arrivées semblables à celles du chemin Roxham, surtout dans le contexte actuel de crise du logement, de pression sur le système de santé et de ressources limitées au Canada.

Le système d’immigration, déjà en difficulté, permet à des milliers de personnes de profiter de failles et de schémas pour entrer au pays. Selon les témoignages des résidents locaux, la fermeture du chemin Roxham en mars 2023 n’a rien changé. Au contraire, beaucoup affirment que la situation s’est aggravée.

La patrouille frontalière américaine a enregistré plus de 19 000 arrestations dans le secteur de Swanton en 2024, comparativement à environ 1 000 en 2022 — une augmentation spectaculaire des passages du Canada vers les États-Unis. Des criminels, très organisés et potentiellement liés à des cartels, transportent des individus jusqu’à la frontière, les laissant traverser des champs ou des bois, où leurs complices les récupèrent de l’autre côté.

"If I were a Canadian citizen, I would be really concerned."



As Canada braces for a potential surge in illegal immigration following Trump's promised mass deportations, an American citizen living along the border sounded the alarm about the illegal activity he and those around…

Mario, l’un des nombreux propriétaires vivant le long de la frontière, a été témoin de nombreux véhicules suspects déposant des personnes sur ses terres. Il a également retrouvé des vêtements, des bagages et divers déchets sur sa propriété. « Ils passent sur nos terres la nuit. Des transporteurs débarquent devant la maison, empruntent mon entrée privée, puis traversent illégalement la frontière », explique-t-il.

Mario a également partagé ses inquiétudes concernant l’élection de Trump et ses promesses de déportations massives : « C'est sûr qu'avec les élections qu'on a eues sur le côté américain avec Donald Trump qui est au pouvoir, là, il le dit ouvertement qu'il va faire le ménage. Je ne sais pas combien de millions de personnes vont quitter le pays. Ben, la place la plus proche... Ils ne s'en iront pas au Mexique, ils vont aller vers le nord. »

Lors de notre enquête, nous avons observé seulement quelques véhicules de la GRC, ce qui illustre un manque évident de ressources pour sécuriser la frontière. Ne manquez pas les parties deux et trois, bientôt disponibles sur GuardTheBorder.com.