On m'a menacée jusque chez moi. Mon travail de journaliste a fait de moi une cible, et j'ai dû déménager parce que ce n'était plus sécuritaire.

Maintenant, certains prétendent que j'ai tout mis en scène. Ils disent même que j'aurais moi-même peint des graffitis sur ma porte d'entrée pour me faire passer pour une victime.

Il y a juste un problème : j'étais en Angleterre quand c'est arrivé.

La semaine dernière, je vous ai raconté comment des militants radicaux ont vandalisé ma porte d'entrée en nous ordonnant de quitter le quartier. Depuis, on m'a traitée de nazie et on m'a accusée d'avoir inventé l'attaque pour de l'argent. J'ai aussi vu des gens se réjouir ouvertement de ce qui s'est passé.

Si vous le pouvez, aidez-moi à assurer ma sécurité et celle de mon collègue sur ProtegezAlexa.com.

Voici les faits.

Le 30 septembre, j'étais assise dans un aéroport en Angleterre et j'attendais mon vol de retour. Mon caméraman et colocataire, Guillaume, a découvert des graffitis sur notre porte en se réveillant, et il m'a appelée.

Avant même d'embarquer dans l'avion, je savais qu'on devrait partir dès mon retour.

Notre caméra de porte ne s'est pas déclenchée au moment des faits. Par contre, elle enregistrait toutes les cinq minutes et elle a capté une silhouette devant la porte vers 4 h 30 du matin. Nous avons porté plainte à la police, et les policiers nous ont conseillé d'aller dormir ailleurs pendant leur enquête. C'était il y a près de deux mois, et nous n'avons toujours pas de nouvelles.

Depuis, nous avons trouvé un nouvel appartement, mais nous sommes pris à payer le loyer des deux logements jusqu'en janvier.

Qu'arrive-t-il quand des journalistes se font publiquement traiter de nazis et de fascistes, et que des gens célèbrent les menaces contre eux?

Je ne me laisserai pas réduire au silence par l'intimidation. Mais j'ai besoin d'aide pour assurer ma sécurité et celle de mon collègue.

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