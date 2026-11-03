« Non, ici, c'est pas la France » : Rebel News demande aux résidents de Saint-Denis si leur ville est encore française

Alexa Lavoie et le vidéaste Guillaume Roy ont passé une journée à Saint-Denis, juste au nord de Paris, à demander aux gens qui y vivent si leur ville ressemble encore à la France.

Pendant plus de mille ans, les rois de France ont été enterrés dans la basilique au centre de la ville. Louis XIV et Marie-Antoinette y reposent. En 1793, une foule révolutionnaire a ouvert les tombeaux et jeté les corps dans une fosse. Puis sont venues les usines, et les ouvriers qui les faisaient tourner : d’Italie et d’Espagne d’abord, puis, après la guerre, d’Afrique du Nord, du Portugal et d’Afrique de l’Ouest. Pendant près d’un siècle, la ville a été dirigée par des communistes, qui ont bâti les logements sociaux où les nouveaux arrivants ont continué d’affluer longtemps après la fermeture des usines.

Aujourd’hui, sur trois personnes croisées dans la rue à Saint-Denis, une est immigrante et une autre est enfant d’immigrants. La France interdit de recenser la religion, mais le département compte plus de lieux de culte musulmans que tout autre au pays, et en 2015, son plus haut représentant de l’État estimait que près d’un résident sur deux était musulman.

Cet automne, Saint-Denis a été l’un des foyers de la révolte lycéenne qui a tourné à l’émeute partout en France. Son maire, Bally Bagayoko, de La France insoumise (extrême gauche), élu en mars, a été filmé en train de sourire à côté d’une poubelle en feu devant une école bloquée, et a dit aux élèves grévistes que la violence « à un moment donné peut être légitime ». Il affirme qu’il était là pour calmer les choses. Le préfet de police de Paris a fait un signalement au parquet à son sujet. Il nie tout acte répréhensible et n’a été reconnu coupable de rien.

Devant la gare, où des vendeurs écoulent leur marchandise sur le trottoir, l’ambiance a changé dès que la caméra est sortie. Des hommes ont crié des insultes, l’un a lancé un objet qui a explosé contre un poteau tout près, et un autre a dit à la journaliste qu’elle avait besoin d’une autorisation pour filmer. « Vous n’êtes pas une journaliste française, vous êtes une journaliste canadienne », a lancé l’un d’eux. Un autre l’a traitée de raciste et lui a dit de retourner au Canada. « Les Français, ils viennent pas filmer ici », a-t-il dit.

« On est dans un espace public, monsieur », a répondu Alexa Lavoie. « On est en démocratie. »

Quand elle leur a demandé si Saint-Denis ressemblait encore à la France, un homme a répondu : « Non, ici, ce n’est pas la France. » Un catholique originaire de la Guadeloupe a dit que l’islam « prend beaucoup de place ». Un troisième a dit que ce serait une bonne chose que la France devienne une terre musulmane, « parce que c’est la religion la plus crédible ».

Tout le monde ne voyait pas les choses ainsi. Un homme d’origine algérienne, né en France, a dit se sentir « 50-50 ». « On est diplômés de l’école de la République. On est Français avant tout », a-t-il dit.

Un homme plus âgé qui habite Saint-Denis depuis 25 ans a dit qu’il y a « trop d’immigration ici, et ça marche pas ». Un autre a ajouté que la France lui « a tout donné » et qu’il « ne pourrait jamais la trahir ». Quand la journaliste a demandé si c’est encore la France s’il n’y a plus de Français, quelqu’un a répondu : « C’est à cause des Français. Ils veulent pas se mélanger. »

Peu importe ce que les gens présumaient de ses opinions politiques, personne en France ne devrait être attaqué dans la rue pour avoir tenu une caméra. « Tout le monde doit se sentir en sécurité pour marcher dans un espace public, où que ce soit en France », a dit Alexa Lavoie. « Ça, c’est pas la France. »

Rebel News s’est rendu en France pour couvrir les émeutes et montrer ce que des années d’immigration massive ont fait au pays. Pour soutenir ce reportage et aider à couvrir le coût des vols, de l’hôtel et de la sécurité, rendez-vous sur FranceOnFire.com.