Payé pour brûler des cibles juives? L’histoire que l’auteur de l’attaque contre la synagogue veut vous faire croire

Mohamed Ilyess Akodad, 20 ans, a plaidé coupable après l’attaque par le feu contre la Congrégation Beth Tikvah, à Montréal, en décembre 2024.

Mais Akodad insiste sur le fait que l’attaque n’était pas motivée par l’antisémitisme.

Il a plutôt affirmé devant le tribunal qu’il était un jeune toxicomane qui aurait été recruté par de parfaits inconnus lors d’une fête et à qui l’on aurait offert 15 000 $ pour accomplir ce qu’ils appelaient un « barbecue » — c’est-à-dire incendier trois cibles distinctes.

Ces cibles auraient compris un VUS, l’édifice du CIJA et la Congrégation Beth Tikvah.

Akodad affirme qu’il ignorait que les deux bâtiments étaient liés à la communauté juive.

Il y a toutefois un problème : les deux édifices sont visiblement juifs.

Beth Tikvah affiche une menorah, des inscriptions en hébreu ainsi qu’une signalisation faisant explicitement référence aux Juifs. De l’autre côté de la rue, l’édifice du CIJA arbore une étoile de David entrelacée avec un cœur.

Selon Akodad, cependant, il faisait noir et il ne portait tout simplement pas suffisamment attention.

Pourtant, au cours du même témoignage, Akodad a affirmé avoir été suffisamment attentif pour vérifier s’il y avait des lumières allumées ou des occupants à l’intérieur des bâtiments, parce qu’il ne voulait blesser personne.

Alors, était-il trop intoxiqué pour remarquer quel type de bâtiment il attaquait, mais assez alerte pour vérifier s’il y avait des occupants à l’intérieur?

Et ce n’est pas la seule contradiction.

Akodad a déclaré au tribunal qu’il avait d’abord ciblé l’édifice du CIJA, où il aurait fracassé une fenêtre avant de paniquer et de prendre la fuite sans y mettre le feu. Il serait ensuite retourné au véhicule et aurait menti au conducteur en prétendant que l’attaque avait été complétée.

Selon lui, le conducteur l’aurait cru.

Les deux hommes auraient ensuite roulé pendant environ dix minutes avant d’arriver à la deuxième cible.

Mais l’édifice du CIJA se trouve pratiquement juste en face de la Congrégation Beth Tikvah.

Pourquoi un conducteur, croyant que le premier bâtiment venait d’être attaqué et qu’un témoin avait peut-être déjà appelé la police, serait-il revenu pratiquement au même endroit quelques instants plus tard?

Akodad a également affirmé avoir été déposé près du côté de la synagogue, tandis que le conducteur serait demeuré stationné à un endroit d’où il pouvait observer le feu.

Mais selon l’endroit où le véhicule était stationné, le conducteur aurait aussi pu constater que l’édifice du CIJA, juste en face, n’avait pas été incendié — ce qui aurait révélé qu’Akodad avait menti au sujet de la première attaque.

Et les contradictions ne s’arrêtent pas là.

Akodad affirme avoir tellement paniqué devant l’édifice du CIJA qu’il n’a même pas été capable de prendre une photo. Pourtant, après avoir mis le feu à Beth Tikvah et avoir, selon ses dires, failli lui-même être atteint par les flammes, il se serait soudainement souvenu qu’il devait fournir une preuve photo ou vidéo afin d’être payé, serait retourné sur les lieux et aurait documenté l’attaque.

Malgré ses nombreuses expressions de remords, Akodad a également refusé de révéler certains des détails les plus importants entourant cette affaire.

Il a refusé d’identifier le Airbnb où il aurait rencontré les personnes derrière l’attaque.

Il a refusé de nommer l’ami qui l’y aurait conduit.

Il n’a pas identifié le véhicule qui aurait été utilisé lors des attaques.

Et il a refusé de révéler l’adresse où il affirme avoir reçu 2 500 $ le lendemain.

Presque tous les détails qui pourraient permettre aux enquêteurs d’identifier les organisateurs, les intermédiaires ou les financiers présumés demeurent sans réponse.

La défense réclame une peine avec sursis qui comprendrait quatre mois d’assignation à résidence, ainsi que d’autres conditions, notamment le remboursement d’environ 7 000 $ en dommages. La Couronne réclame quant à elle une peine de 24 mois d’emprisonnement.