Plus de 50 000 migrants ont envahi Ceuta en une seule journée — nous nous rendons sur place

Je suis à l’aéroport de Montréal, sur le point d’entreprendre un très long voyage en avion, en train et en voiture jusqu’à Ceuta, en Espagne.

Il s’agit de la petite enclave espagnole située en Afrique du Nord qui vient tout juste d’être envahie par 50 000 hommes migrants en âge de servir dans l’armée, qui ont franchi la frontière à pied. La police ne les a pas arrêtés. L’armée ne les a pas arrêtés. Ils ont simplement pris le contrôle de la situation.

Et il reste une véritable question à savoir si le premier ministre socialiste et mondialiste de l’Espagne, Pedro Sánchez, les expulsera ou non. Récemment, il a annoncé son intention d’accorder la pleine citoyenneté à environ un million de migrants illégaux présents en Espagne.

C’est choquant. C’est précisément pourquoi je ne fais pas confiance aux médias financés par le gouvernement, comme la CBC ou CTV, pour en parler. Ils font en réalité de leur mieux pour ne même pas couvrir l’événement — ils savent que ces images sont troublantes et qu’elles alimentent l’opposition à l’immigration de masse.

C’est pourquoi je m’y rends, accompagné de notre responsable de la vidéo, Efrain Monsanto. À nous deux, nous parlons anglais, français et espagnol — espérons que ce soit suffisant pour communiquer à la fois avec les habitants espagnols de Ceuta et avec certains des migrants.

Tous nos reportages seront publiés sur www.MigrantReports.com, y compris notre long voyage vers cet endroit inhabituel.

Entre la réservation de dernière minute et cette destination exotique, le voyage coûtera 3 000 $ chacun à Efrain et à moi pour nous y rendre. Ce n’est rien pour les médias financés par le gouvernement, mais c’est beaucoup pour nous. Si vous pouvez nous aider à financer cette dépense par une campagne de financement participatif, je vous en serai reconnaissante — rendez-vous simplement sur www.MigrantReports.com.

Je vous tiendrai au courant — et je vous promets que nous resterons en sécurité.