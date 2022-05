Poilievre back in Quebec on his quest to win more support for leadership bid

E-transfer (Canada):

Voir plus bas sur la page pour l'article en français. Vidéo à venir!

A reception was organized at the Lévis Convention Centre near Quebec City this weekend to support Pierre Poilievre's bid to become the new leader of the Conservative Party of Canada and our next prime minister.

The reception was held two days after the candidates' debate, which took place in Ottawa. A variety of cocktails and appetizers were available for the attendees throughout the event.

The Conservative Party of Canada leadership candidates have until June 3 to recruit the most members. So, Mr. Poilievre came to meet his Quebec supporters and gave a speech before offering a photo opportunity before the event's conclusion.

No media opportunity was offered, but several people on site offered their views on Mr. Poilievre and what they expect in the coming months in the leadership race and beyond.

For all our coverage of the CPC leadership race, visit LeadershipReports.ca!

Une réception fut organisée au Centre des congrès de Lévis à Québec en fin de semaine pour appuyer la candidature de Pierre Poilievre, qui aspire à devenir le nouveau chef du Parti conservateur du Canada ainsi que notre prochain premier ministre au fédéral.

La réception a eu lieu deux jours suivant le débat des candidats, qui s'était déroulé à Ottawa. Divers cocktails et bouchées étaient disponibles pour les gens sur place au cours de l'évènement.

Les candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada ont jusqu’au 3 juin prochain pour amasser le plus de membres. Monsieur Poilievre est donc venu rencontrer ses partisans québécois et a donné un discours pour finalement offrir une séance de photos pour conclure l'évènement.

Aucune opportunité médiatique n'a été offerte, mais malgré tout, plusieurs personnes sur place nous ont offert leurs points de vue sur monsieur Poilievre ainsi que sur ce à quoi ils s'attendent de cette course à la chefferie et pour l'avenir.

Pour toute notre couverture de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, visitez le LeadershipReports.ca!