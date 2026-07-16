Publications faisant l’éloge d’Hitler, comptes disparus et menaces juridiques : que s’est-il passé après l’exposition d’un Montréalais ?

Un Montréalais que des chercheurs en ligne ont lié à des comptes de médias sociaux ayant prétendument fait l’éloge d’Adolf Hitler, attaqué des Juifs en ligne et célébré le massacre du 7 octobre nie toute responsabilité à l’égard de ces publications — alors que plusieurs comptes associés ont disparu, changé de nom ou été rendus privés après avoir attiré l’attention du public.

Les allégations concernent Zubair Sattar, un homme d’affaires montréalais associé à EMFURN Furniture et VVS Jewelry, deux entreprises en ligne.

Le 9 juin, un chercheur en ligne connu sous le pseudonyme de Leviathan a publié les résultats de ses recherches, alléguant que Sattar était lié à des comptes utilisant le pseudonyme « RealZubidoo » sur plusieurs plateformes.

Les publications attribuées à ces comptes comprenaient notamment un GIF d’Hitler accompagné d’un message affirmant qu’Hitler « aurait dû terminer le travail », des moqueries liées à l’Holocauste, des insultes antisémites ainsi que du contenu remettant en question la réalité des chambres à gaz nazies.

(Ces publications ne sont désormais plus accessibles, puisque les comptes concernés ont été supprimés, rendus privés ou suspendus.)

Zubair “Danny” Sattar @realzubidoo is the Montreal based owner of EMFURN (also known as Elite Modern Furniture) @elitemodern21 & the owner of VVS Jewelry where he claims to sell Magen David necklaces to Jews & donates the money to Palestine.



Zubair “Danny” Sattar is a Neo-Nazi… pic.twitter.com/8IEgEHnzDx — Leviathan (@l3v1at4an) June 9, 2026

Rebel News a tenté à plusieurs reprises d’obtenir la version de Sattar, notamment en se rendant aux adresses commerciales publiquement répertoriées, en appelant les numéros de téléphone de ses entreprises et en lui transmettant des questions par écrit.

Plutôt que de répondre aux questions précises, Sattar a fait parvenir des avis juridiques mettant en garde contre toute diffamation ou présentation trompeuse de sa personne et de ses entreprises.

Dans sa réponse finale, Sattar a toutefois catégoriquement nié les allégations.

« Je rejette toute suggestion selon laquelle j’éprouverais de l’animosité envers des personnes en raison de leur race, de leur religion, de leur origine ethnique ou de leurs antécédents », a-t-il écrit, ajoutant qu’il n’avait « aucune connaissance de ces publications ni de la raison pour laquelle elles [lui] ont été attribuées ».

Dernier courriel de Zubair ‘Danny’ Sattar

Depuis que les allégations ont été rendues publiques, plusieurs comptes prétendument associés au pseudonyme « RealZubidoo » ont disparu ou ont été modifiés. Les comptes TikTok et Reddit ont disparu, le compte X a d’abord été rendu privé avant d’être supprimé, tandis que la chaîne YouTube associée a changé de nom d’utilisateur.

Capture d’écran de la chaîne Youtube de Zubair avant et après

Capture d’écran

Parallèlement, le Registraire des entreprises du Québec a été mis à jour avec une nouvelle adresse, tandis que VVS Jewelry a été ajoutée aux activités commerciales déclarées d’EMFURN.

De leur côté, Leviathan et la journaliste indépendante Natasha Graham ont tous deux été temporairement exclus de leurs comptes X après avoir été signalés pour avoir prétendument partagé des renseignements privés.

Our account and @NatashaMontreal was locked for 24 hours & forced to remove a post due to a series of reports from Zubair "Danny" Sattar, the individual we uncovered for wanting Jews to burn in ovens.



Our appeal was denied & we were forced unwillingly to accept responsibility to… https://t.co/6QJySKAV4j pic.twitter.com/U0dxcOoHw4 — Leviathan (@l3v1at4an) June 19, 2026

Les renseignements en question comprenaient toutefois des informations disponibles dans le registre public des entreprises du Québec.

Aucune preuve confirmée ne permet d’établir qui a effectué ces signalements.

Les principales questions demeurent donc sans réponse : qui a rédigé les publications haineuses? Pourquoi plusieurs comptes associés ont-ils disparu après avoir attiré l’attention du public? Et pourquoi Sattar a-t-il refusé de répondre directement aux questions détaillées concernant les éléments présentés contre lui?

Il appartient maintenant au public d’en tirer ses propres conclusions.

Zubair “Danny” Sattar really likes Joseph Goebbels, the head of Nazi Germany propaganda arm who quotes Jews comparing them to "parasites."



He also calls out black people who support Jews writing "lil nigga keep dancing for the Jews though maybe they'll toss you a shekel if you… pic.twitter.com/tlAInsk6eh — Leviathan (@l3v1at4an) June 9, 2026