Réveiller le Québec : 12 pistes pour sortir de la léthargie

Dans leur nouvel ouvrage *12 propositions pour un Québec vivant*, coécrit par Jérôme Blanchet-Gravel et Claude Simard, les auteurs dressent un portrait sans complaisance de la société québécoise.

« C’est un état des lieux du mal-être québécois », explique Jérôme. « On brosse un portrait psychosociologique du Québec, révélant une obsession pour la sécurité, une peur dominante et une dépendance excessive envers l’État. » Pour lui, la pandémie a amplifié ces failles, accentuant un déclin caricatural par rapport à l’Occident.

Le livre critique notamment un journalisme « futile et bien-pensant » et propose de réduire cette dépendance étatique pour redonner aux Québécois leur autonomie. Claude Simard, professeur retraité de l’Université Laval, abonde : « Les 12 propositions touchent presque tous les domaines. »

La première concerne la peur de la maladie et de la mort, cette hypochondrie qui paralyse. Les Québécois veulent vivre dans des espaces clos, protégés, sans affronter l’adversité. » Il pointe aussi la dénatalité alarmante : « On ne renouvelle pas la population. »

Sans natalité, comment un peuple peut-il survivre culturellement ? L’immigration ne suffit pas, il faut que les Québécois francophones se prennent en main. »Pour Jérôme, l’inspiration vient d’un contraste avec d’autres sociétés, comme le Mexique, et d’un Québec « moins dynamique » qu’autrefois.

« On était un peuple plus organique, plus vivant avant. Aujourd’hui, le modèle québécois est à bout de souffle, miné par la surprotection et la léthargie. » Claude renchérit : « On a perdu la vitalité d’avant la Révolution tranquille. Les Québécois ne voient plus les beautés de la vie à explorer. »

Leur solution ? Douze critiques suivies de propositions concrètes pour sortir de l’impasse, raviver un Québec audacieux et reconnecté à ses racines.