Rencontrez les Libéraux : Frank Baylis, l'ex-député mêlé à des scandales de contrats sans appel d'offres

Frank Baylis veut diriger le Parti libéral du Canada. Le même homme impliqué dans l'un des scandales de conflits d'intérêts les plus flagrants de ces dernières années est maintenant en lice pour le poste de leader du parti qui nous a donné les fiascos de SNC-Lavalin et de la Fondation WE charity.

C'est tellement typique des Libéraux — il est tellement éthiquement défié qu'il donne du fil à retordre à Trudeau. Pour en savoir plus sur Baylis et les autres candidats à la direction libérale, rendez-vous sur MeetTheLiberals.com.

Revenons en arrière à 2020.

Frank Baylis, un ancien député libéral de 2015 à 2019, a été au centre d'une grande controverse impliquant son entreprise, Baylis Medical.

Cette entreprise a reçu un contrat de 237 millions de dollars pour produire des ventilateurs pendant la pandémie de COVID-19. Ça semble noble, non ? Faux. Baylis n'était plus député, mais il était toujours profondément ancré dans le réseau libéral. Et ce contrat ? Il a été attribué sans appel d'offres compétitif. Appelons cela ce que c’était — un marché de copinage pour un initié.

Plongeons maintenant dans les détails de ce scandale, qui devient de plus en plus exaspérant à mesure que l’on en apprend plus.

Les ventilateurs en question, appelés VFC-560, étaient décrits comme « nouveaux » et n'avaient pas été approuvés dans aucune juridiction au moment où le contrat a été attribué.

Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Baylis Medical a été sélectionnée comme sous-traitant clé par FTI Professional Grade Inc., un consortium formé pour répondre à la prétendue urgence du gouvernement pour 10 000 ventilateurs. Cela soulève de sérieuses questions sur la sécurité et l'efficacité des dispositifs acquis pour près d'un quart de milliard de dollars.

De plus, le Canada aurait payé ces ventilateurs jusqu'à 100 millions de dollars de trop. Chaque unité a coûté aux contribuables 23 700 $, bien loin des prix beaucoup plus bas des modèles approuvés de concurrents comme Medtronic. S'agissait-il de sauver des vies ou de remplir les poches des initiés libéraux ?

Mais attendez, ce n’est pas tout. Puis Baylis a obtenu un contrat pour entretenir les ventilateurs inutilisés, à hauteur de 4 millions de dollars supplémentaires.

Ensuite, il y a la question du conflit d’intérêts. Frank Baylis venait tout juste de quitter la politique après avoir été député libéral de 2015 à 2019. Selon la Loi sur les conflits d’intérêts, les anciens députés sont interdits de profiter de manière inappropriée de leur ancien poste.

Mais avec Baylis Medical recevant ce lucratif contrat, il est difficile d’ignorer l’apparence de favoritisme. Après tout, Baylis a été un donateur du Parti libéral, et des mémos internes suggèrent qu'il y a eu des communications directes entre son entreprise et des fonctionnaires gouvernementaux. Comme c’est pratique.

Baylis lui-même est apparu devant le comité d’éthique de la Chambre des communes, où il a nié toute transaction en coulisses ou trafic d’influence.

Encore un autre scandale de contrats libéraux. Ajoutez-le à la pile avec ArriveScam et l’entreprise de Randy Boissonnault, GHI.

Et que sont devenus les ventilateurs ? Nombre de ces appareils surévalués sont restés inutilisés. Des rapports indiquent que certains ont été vendus pour la ferraille à des prix dérisoires, avec des unités coûtant 23 700 $ qui ont été bradées pour aussi peu que 6 $ chacune. D’autres ont été donnés à l’Ukraine comme « surplus de guerre », avec au moins 839 unités envoyées à l’étranger.

Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et Frank Baylis veut diriger le Parti libéral du Canada.

L’arrogance est stupéfiante. C'est un homme qui a déjà démontré qu'il est prêt à exploiter ses connexions pour son propre bénéfice. Est-ce que quelqu'un croit sérieusement qu'il va soudainement se transformer en parangon de vertu en tant que chef de parti ? Bien sûr que non. Sa candidature est juste un autre exemple de la culture du droit d'entrer des Libéraux, où les règles et l’éthique sont de simples inconvénients.

Plus de la même chose, je suppose. Mais voici la question plus grande : qu'est-ce que cela dit du Parti libéral lui-même ?

La décision de Baylis de se présenter ne se passe pas dans le vide. C'est un symptôme d'un parti qui est devenu tellement détaché des Canadiens de tous les jours qu'il ne prend même plus la peine de faire semblant de se soucier de l’éthique. Des violations multiples des règles d’éthique personnelles de Justin Trudeau au scandale de la Fondation WE charity, les Libéraux ont clairement indiqué que la responsabilité est un concept étranger pour eux. Baylis n’est que le dernier d'une longue liste d’initiés qui pensent qu'ils sont au-dessus des règles.

Et parlons de ce que cela signifie pour le Canada. Le Parti libéral est toujours le parti au pouvoir. Leur leader sera probablement le prochain premier ministre à moins que les Canadiens ne se réveillent enfin et ne demandent mieux.

Voulons-nous vraiment quelqu'un comme Frank Baylis à la tête ? Un homme qui a déjà montré qu'il est plus intéressé par son propre service que par celui des Canadiens ? C’est un homme qui a bénéficié des accords en coulisses et des connexions d’initiés. Comment pouvons-nous lui faire confiance pour prendre des décisions dans le meilleur intérêt de notre pays ?

Soyons clairs : ce n’est pas seulement à propos de Frank Baylis. C'est à propos de la pourriture au cœur du Parti libéral. C'est à propos d’un gouvernement qui a constamment privilégié ses amis et donateurs au détriment des Canadiens qui travaillent dur.

Visitez RencontrezLesLibéraux.com, informez-vous et partagez-le largement. Les Canadiens méritent de connaître la vérité, même si les Libéraux ne veulent pas que vous l’entendiez.

Jaime Battiste Karina Gould François-Philippe Champagne Christy Clark Chrystia Freeland Mark Carney Chandra Arya Jonathan Wilkinson Frank Baylis

