🚨 Rejoignez Rebel News pour la Mission Liberté d’Expression au Royaume-Uni du 10 au 15 septembre !

Ce n’est pas des vacances — c’est une mission.

Une mission pour la liberté d’expression, la vérité et la solidarité.

Rebel News invite un groupe sélect de 50 de nos plus fidèles supporteurs à se joindre à Ezra Levant, Avi Yemini et Alexa Lavoie pour un voyage inoubliable de quatre jours au Royaume-Uni — avec des conférenciers exclusifs, un accès privilégié en coulisses, des visites historiques, et qui culminera avec le plus grand Rassemblement pour la liberté d’expression de la carrière de Tommy Robinson.

Rencontrez en privé les plus courageux défenseurs de la vérité en Grande-Bretagne. Marchez dans les couloirs des musées emblématiques. Découvrez la campagne anglaise. Et surtout, tenez-vous aux côtés de Tommy et de milliers de patriotes lors d’un rassemblement qui résonnera dans tout le pays.

Rebel News sera en première ligne. Vous pouvez y être aussi.

🎖️ Aperçu de la mission

Dates : Du mercredi 10 au lundi 15 septembre 2025

Du mercredi 10 au lundi 15 septembre 2025 Lieu : Londres, Royaume-Uni

Londres, Royaume-Uni Hôtes : Ezra Levant, Avi Yemini & Alexa Lavoie

Ezra Levant, Avi Yemini & Alexa Lavoie Taille du groupe : Strictement limitée à 50 participants

Strictement limitée à 50 participants Hébergement : Centre-ville de Londres

Pour des raisons de sécurité et afin de protéger nos invités contre les tactiques de la cancel culture, plusieurs détails du voyage — incluant l’hôtel, les restaurants, l’itinéraire et certains conférenciers — resteront confidentiels jusqu’à la date du départ. Cela nous permet d’assurer une sécurité maximale et de garantir que la mission se déroule sans interférence de nos opposants.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

🔥 Points forts de la mission

✅ Repas de groupe tout compris

Petits-déjeuners, dîners et soupers avec vos compagnons de mission — plusieurs accompagnés de conférenciers privés dans des lieux exclusifs.

✅ Visites de musées et monuments historiques

Découvrez les plus grands musées et sites emblématiques de Londres — intégrés dans un récit politique et culturel qui donne vie à l’histoire.

✅ Accès privé à des conférenciers exclusifs

Rencontrez en toute intimité les plus grands défenseurs de la liberté d’expression au Royaume-Uni : journalistes, lanceurs d’alerte et militants.

✅ Vos hôtes : Ezra Levant, Avi Yemini & Alexa Lavoie

Guidés par les voix phares de Rebel News — dans les rues de Londres, lors de rencontres privées ou en tête du rassemblement de Tommy.

✅ Une communauté inoubliable de 50 Rebelles passionnés

Retrouvez votre tribu — des Canadiens et Britanniques amoureux de liberté, qui pensent comme vous et se battent pour les mêmes valeurs.

✅ Le Rassemblement pour la liberté d’expression de Tommy Robinson

Vivez ce moment historique et décisif aux côtés de Tommy Robinson, lors de son plus grand rassemblement.

✅ Excursions hors de Londres

Plongez dans l’histoire militaire et politique de l’Angleterre — des châteaux aux plages du Débarquement, en passant par les navires de guerre et pubs historiques.

🗓️ Itinéraire de la mission

Mercredi 10 septembre

Arrivée à Londres et installation à l’hôtel

20h00 : Rencontre et accueil (bar payant)

Jeudi 11 septembre

8h30 : Petit-déjeuner

10h00 : Conférencier invité spécial

12h30 : Dîner avec conférencier spécial

15h00 : Visite de musée

19h00 : Souper avec Tommy Robinson

Vendredi 12 septembre

8h30 : Petit-déjeuner et conférencier spécial

10h30 : Musée

13h00 : Dîner et conférencier spécial

15h00 : Conférencier spécial

17h00 : Temps libre

Samedi 13 septembre

8h30 : Petit-déjeuner et conférencier spécial

10h30 : Temps libre

12h00 : Option : marche jusqu’à Waterloo Station pour rejoindre la marche de Tommy Robinson

13h00 : Marche vers Parliament Square pour le Rassemblement

14h00 : Grand Rassemblement pour la liberté d’expression de Tommy Robinson !

17h00 : Temps libre

19h00 : Souper et conférencier spécial

Dimanche 14 septembre

8h30 : Petit-déjeuner et conférencier spécial

9h30 : Excursion d’une journée à la campagne anglaise

Lundi 15 septembre

Départ de l’hôtel et retour à l’aéroport

L’itinéraire est sujet à changement sans préavis.

💂‍♂️ Pourquoi participer ?

Faites partie de l’histoire. Soutenez Tommy Robinson et des milliers de défenseurs de la liberté, sous les yeux du monde entier.

Soutenez Tommy Robinson et des milliers de défenseurs de la liberté, sous les yeux du monde entier. Un accès exclusif. Participez à des rencontres privées avec les figures les plus influentes du mouvement pour la liberté d’expression au Royaume-Uni.

Participez à des rencontres privées avec les figures les plus influentes du mouvement pour la liberté d’expression au Royaume-Uni. Voyagez avec un but. De Westminster aux côtes historiques de la Seconde Guerre mondiale, découvrez l’Angleterre autrement.

De Westminster aux côtes historiques de la Seconde Guerre mondiale, découvrez l’Angleterre autrement. Vivez l’expérience Rebel News. Ezra, Avi et Alexa seront vos guides tout au long de la mission.

🙋‍♂️ Prêt à rejoindre la mission ?

Les places sont limitées. C’est votre occasion de voyager avec un but, de rencontrer des alliés partageant vos valeurs et de vous tenir en première ligne de l’un des plus grands combats pour la liberté en Occident.