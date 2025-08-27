🚨 Rejoignez Rebel News pour la Mission Liberté d’Expression au Royaume-Uni du 10 au 15 septembre !
Rebel News invite un groupe sélect de 50 de nos plus fidèles supporteurs à se joindre à Ezra Levant, Avi Yemini et Alexa Lavoie pour un voyage inoubliable de quatre jours au Royaume-Uni — avec des conférenciers exclusifs, un accès privilégié en coulisses, des visites historiques, et qui culminera avec le plus grand Rassemblement pour la liberté d’expression de la carrière de Tommy Robinson.
Ce n’est pas des vacances — c’est une mission.
Une mission pour la liberté d’expression, la vérité et la solidarité.
Rencontrez en privé les plus courageux défenseurs de la vérité en Grande-Bretagne. Marchez dans les couloirs des musées emblématiques. Découvrez la campagne anglaise. Et surtout, tenez-vous aux côtés de Tommy et de milliers de patriotes lors d’un rassemblement qui résonnera dans tout le pays.
Rebel News sera en première ligne. Vous pouvez y être aussi.
🎖️ Aperçu de la mission
- Dates : Du mercredi 10 au lundi 15 septembre 2025
- Lieu : Londres, Royaume-Uni
- Hôtes : Ezra Levant, Avi Yemini & Alexa Lavoie
- Taille du groupe : Strictement limitée à 50 participants
- Hébergement : Centre-ville de Londres
Pour des raisons de sécurité et afin de protéger nos invités contre les tactiques de la cancel culture, plusieurs détails du voyage — incluant l’hôtel, les restaurants, l’itinéraire et certains conférenciers — resteront confidentiels jusqu’à la date du départ. Cela nous permet d’assurer une sécurité maximale et de garantir que la mission se déroule sans interférence de nos opposants.
🔥 Points forts de la mission
✅ Repas de groupe tout compris
Petits-déjeuners, dîners et soupers avec vos compagnons de mission — plusieurs accompagnés de conférenciers privés dans des lieux exclusifs.
✅ Visites de musées et monuments historiques
Découvrez les plus grands musées et sites emblématiques de Londres — intégrés dans un récit politique et culturel qui donne vie à l’histoire.
✅ Accès privé à des conférenciers exclusifs
Rencontrez en toute intimité les plus grands défenseurs de la liberté d’expression au Royaume-Uni : journalistes, lanceurs d’alerte et militants.
✅ Vos hôtes : Ezra Levant, Avi Yemini & Alexa Lavoie
Guidés par les voix phares de Rebel News — dans les rues de Londres, lors de rencontres privées ou en tête du rassemblement de Tommy.
✅ Une communauté inoubliable de 50 Rebelles passionnés
Retrouvez votre tribu — des Canadiens et Britanniques amoureux de liberté, qui pensent comme vous et se battent pour les mêmes valeurs.
✅ Le Rassemblement pour la liberté d’expression de Tommy Robinson
Vivez ce moment historique et décisif aux côtés de Tommy Robinson, lors de son plus grand rassemblement.
✅ Excursions hors de Londres
Plongez dans l’histoire militaire et politique de l’Angleterre — des châteaux aux plages du Débarquement, en passant par les navires de guerre et pubs historiques.
🗓️ Itinéraire de la mission
Mercredi 10 septembre
- Arrivée à Londres et installation à l’hôtel
- 20h00 : Rencontre et accueil (bar payant)
Jeudi 11 septembre
- 8h30 : Petit-déjeuner
- 10h00 : Conférencier invité spécial
- 12h30 : Dîner avec conférencier spécial
- 15h00 : Visite de musée
- 19h00 : Souper avec Tommy Robinson
Vendredi 12 septembre
- 8h30 : Petit-déjeuner et conférencier spécial
- 10h30 : Musée
- 13h00 : Dîner et conférencier spécial
- 15h00 : Conférencier spécial
- 17h00 : Temps libre
Samedi 13 septembre
- 8h30 : Petit-déjeuner et conférencier spécial
- 10h30 : Temps libre
- 12h00 : Option : marche jusqu’à Waterloo Station pour rejoindre la marche de Tommy Robinson
- 13h00 : Marche vers Parliament Square pour le Rassemblement
- 14h00 : Grand Rassemblement pour la liberté d’expression de Tommy Robinson !
- 17h00 : Temps libre
- 19h00 : Souper et conférencier spécial
Dimanche 14 septembre
- 8h30 : Petit-déjeuner et conférencier spécial
- 9h30 : Excursion d’une journée à la campagne anglaise
Lundi 15 septembre
- Départ de l’hôtel et retour à l’aéroport
L’itinéraire est sujet à changement sans préavis.
💂♂️ Pourquoi participer ?
- Faites partie de l’histoire. Soutenez Tommy Robinson et des milliers de défenseurs de la liberté, sous les yeux du monde entier.
- Un accès exclusif. Participez à des rencontres privées avec les figures les plus influentes du mouvement pour la liberté d’expression au Royaume-Uni.
- Voyagez avec un but. De Westminster aux côtes historiques de la Seconde Guerre mondiale, découvrez l’Angleterre autrement.
- Vivez l’expérience Rebel News. Ezra, Avi et Alexa seront vos guides tout au long de la mission.
🙋♂️ Prêt à rejoindre la mission ?
Les places sont limitées. C’est votre occasion de voyager avec un but, de rencontrer des alliés partageant vos valeurs et de vous tenir en première ligne de l’un des plus grands combats pour la liberté en Occident.
