Station du Mont Gleason ski resort imposing even harsher COVID restrictions than required by gov't

Quebec Premier François Legault recently announced new measures concerning activities requiring a lift for the reopening of ski resorts.

Whilst we can lounge around half-naked in a hot tub without a vaccine passport, we cannot, however, go skiing with a scarf and goggles which cover half of our faces — since that activity involves a ski lift.

Despite this measure — only applicable for Quebec and not in the other provinces — certain resorts have decided to impose the obligation of this vaccine status for nearly all activities, even if the requirement does not apply to them.

It’s the case at Mount Gleason, who decided to impose their own rules even more restrictive than those of the current government.

I confronted them on the matter — here is my report.

Le Premier ministre du Québec, François Legault, a récemment annoncé de nouvelles mesures concernant les activités qui requièrent un remonte-pente pour la réouverture des centres de ski.

Pendant que l’on peut se prélasser dans un spa en maillot de bain à moitié nu, sans passeport vaccinal, nous ne pouvons toutefois pas aller skier avec un foulard et des lunettes qui nous cachent la moitié du visage — puisque cette activité implique un télésiège.

Malgré cette mesure, seulement valable au Québec et non pas dans les autres provinces, certains centres ont décidé d’imposer l’obligation de ce statut vaccinal pour presque toutes les activités même si l’exigence ne s’applique pas pour elles.

C’est le cas du Mont Gleason, qui eux, ont décidé de s’octroyer des permissions supérieures à celles du gouvernement actuel. J’ai confronté ces derniers sur le sujet — voici mon reportage.