Thousands of workers from all sectors gather for Quebec 'Code Red' protest

The purpose of this demonstration was to mobilize workers from all fields to put pressure on the government, hence the name “Code Red” for the protest.

The day started with a rally around the Mount Royal statue where several workers who are being directly affected by Quebec's mandatory vaccination policy spoke. The place was chosen symbolically, since we can read on the statue that our freedoms must be protected by law.

Several thousand people gathered on this cold December day, as Christmas approaches — a holiday which is looking rather bleak for the unvaccinated, at least according to the government.

I asked people about Roxham Road because of my recent story. I asked them if they knew what was going on there and about the fact that illegal immigrants receive more privileges than Canadians.

I also asked them what they would do if Quebec followed New Brunswick's lead in allowing non-vaccinated people to be banned from grocery stores and how they felt about Canada now being a prison for non-vaccinated people, since as of December 1, anyone who is not properly immunized cannot leave the country.

Cette manifestation avait pour but de mobiliser les travailleurs de tous les domaines afin de faire pression sur le gouvernement, d’où le nom “code rouge”.

La journée a commencé avec un rassemblement autour de la statue du Mont-Royal où plusieurs travailleurs, étant directement affectés par la vaccination obligatoire, ont pris la parole. Le lieu a été choisi symboliquement puisque nous pouvons lire sur la statue que nos libertés doivent être protégées par la loi.

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en cette journée froide de décembre, à l’approche des fêtes de Noël — qui s’annonce plutôt sombre pour les non-vaccinés.

J’ai questionné les gens par rapport au chemin Roxham, dû à mon récent reportage. Je leur ai demandé s’ils savaient ce qui se passe à cet endroit et le fait que les immigrants illégaux reçoivent plus de privilèges que les Canadiens.

Je leur ai également demandé ce qu’ils feraient si le Québec suivait les mesures du Nouveau-Brunswick concernant l’autorisation de bannir les non-vaccinés des épiceries et aussi, comment ils se sentaient dans la nouvelle prison canadienne pour non-vaccinés, puisque depuis le premier décembre, toute personne inadéquatement immunisée ne peut quitter le pays.