Tragédie des « Chauffeurs inc. » : le responsable fait enfin face à la justice quatre ans plus tard

Quatre ans après la collision mortelle survenue à Brossard, Baljeet Singh doit connaître sa peine dans une affaire devenue emblématique des défaillances entourant le modèle des « Chauffeurs inc. » au Canada.

Le 19 juillet 2022, Singh conduisait un camion semi-remorque de 53 pieds dans une zone de travaux près de Montréal lorsque la circulation a ralenti sur le boulevard Cousineau. Il n’a pas freiné et a percuté plusieurs véhicules.

Nancy Lefrançois, 42 ans, et son fils de 11 ans, Loïc Chevalier, ont été tués. Plusieurs autres personnes ont été blessées.

Les documents judiciaires indiquent que Singh utilisait son téléphone depuis plus d’une heure. Il a également admis avoir joué à un jeu aux alentours du moment de la collision.

Après avoir été interrogé par la police et hospitalisé, Singh a été remis en liberté.

Le lendemain, il s’est rendu à Toronto avant de prendre un vol à destination de New Delhi, en Inde.

Des accusations criminelles n’ont été déposées qu’en juillet 2023. Singh n’a finalement été arrêté qu’en août 2025, après avoir été localisé en Californie, où il aurait travaillé et tenté d’obtenir un permis de conduire commercial.

Mélanie Séguin, la belle-mère par alliance de Nancy Lefrançois, affirme que la famille se bat depuis des années, non seulement pour obtenir une peine, mais également pour obtenir des réponses.

« Je continue de me demander pourquoi le passeport de M. Singh n’a pas été saisi pendant la durée de l’enquête », a-t-elle déclaré lors de son témoignage devant un comité parlementaire.

« Cela n’a absolument aucun sens qu’une personne puisse venir ici, tuer des gens et être ensuite libre de quitter le pays », a-t-elle ajouté en entrevue avec Rebel News.

Selon Séguin, les délais ont aggravé la souffrance de la famille et lui ont donné le sentiment d’avoir été abandonnée par le système judiciaire.

« C’est nous qui avons subi un préjudice pendant trois ans avant que M. Singh ne soit ramené en sol canadien », a-t-elle déclaré.

Pour la famille, le prononcé de la peine ne représentera que la fin d’un chapitre dans un combat qui doit désormais mener à des réformes.