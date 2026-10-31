Trump, Musk et Netanyahou pendus dans une cour de Montréal. Une simple blague d’Halloween ?

Une décoration d’Halloween dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal, montrant trois effigies pendues à des cordes avec les visages de Donald Trump, d’Elon Musk et de Benjamin Netanyahou, a été retirée après que des images ont circulé en ligne et suscité des critiques. On ignore si le propriétaire l’a enlevée en raison de la réaction en ligne.

Nous nous sommes rendus à la maison cette semaine. L’installation se trouvait dans une rue résidentielle où des enfants passent pour se rendre à l’école, dans un secteur représenté par Alexandre Boulerice, qui a quitté le NPD fédéral pour se joindre à Québec solidaire.

Il s’agit du troisième incident du genre à Montréal cette année. En mai, lors d’une manifestation pro-Hamas, des effigies de Trump, de Netanyahou et du ministre israélien Itamar Ben-Gvir ont été pendues à des cordes. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, avait alors déclaré que « les images de pendaisons ou d’effigies n’ont pas leur place à Montréal, ni ailleurs ». Le ministre de la Sécurité publique du Québec, Ian Lafrenière, a lui aussi condamné ces images, et la section des crimes haineux du SPVM a ouvert une enquête.

Quelques semaines plus tôt, le 2 mai, une effigie ressemblant au ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, avait été placée dans une fausse guillotine lors de la marche du 1er mai, et sa tête avait été lancée dans la foule. La police a enquêté et M. Boulet a dit qu’il porterait plainte.

Critiquer les politiciens est une forme d’expression protégée au Canada, y compris les propos qui choquent. Reste à savoir si des exécutions simulées de personnalités publiques identifiables se situent du même côté de cette ligne. C’est la question que soulèvent les critiques de chacun de ces incidents, dans un climat où Donald Trump a survécu à une tentative d’assassinat en juillet 2024 et où Charlie Kirk a été assassiné en septembre 2025.