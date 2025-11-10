Un voyou de Montréal s’en prend à la voiture d'Alexa pendant un reportage!

Le coupable n’a pas encore été identifié par la police.

Alexandra Lavoie
  |   November 10, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Alors que j’enquêtais récemment sur une histoire à l’école secondaire La Voie, à Montréal — l’un des établissements publics actuellement visés par une révision provinciale pour de possibles infractions à la loi sur la laïcité du Québec — mon véhicule a été vandalisé.

La portière de ma voiture a été violemment enfoncée, avec l’empreinte d’un pied clairement visible.

Avant l’attaque, j’observais discrètement l’école depuis ma voiture afin de vérifier si les locaux publics étaient loués pour de l’enseignement religieux — une pratique interdite par la loi québécoise.

Lorsque je suis sortie brièvement pour filmer les déchets qui jonchaient le terrain de l’école, quelqu’un semble m’avoir reconnue et a donné un violent coup de pied à ma voiture.

Un rapport de police a été déposé, mais il est peu probable que le responsable soit retrouvé. Je considère que j’ai eu de la chance qu’ils s’en soient pris à ma voiture et non à moi.

Comme Rebel News ne reçoit aucun financement gouvernemental, les frais de réparation — s’élevant à plusieurs milliers de dollars — sont entièrement à ma charge.

J’ai choisi de ne pas faire de réclamation d’assurance afin de ne pas compromettre ma couverture en cas de futurs actes de vandalisme.

Mon collègue Guillaume Roy et moi sommes depuis longtemps la cible de groupes extrémistes pour avoir montré « l’autre côté de l’histoire ».

Alors que les grands médias refusent toujours de dénoncer l’influence croissante des réseaux islamistes radicaux au Canada, les risques pour les journalistes indépendants comme moi ne cessent d’augmenter.

Grâce à votre générosité, j’ai déjà pu acheter un système de caméras de sécurité multi-angle pour identifier tout futur agresseur.

Si vous souhaitez m’aider à poursuivre mon travail journalistique essentiel, sans peur ni intimidation, vous pouvez faire un don ci-dessous ou sur SoutenezAlexa.com.

Le journalisme indépendant compte. Merci de votre soutien.

Aidez-nous à protéger Alexa Lavoie contre les voyous violents d’Antifa afin qu’elle puisse continuer à faire son travail de journaliste sans crainte !

Latest News

URGENT : Aidez à protéger Alexa Lavoie contre l’intimidation d’Antifa !

À la suite de notre enquête ayant identifié le présumé poseur de bombes fumigènes dans une église et révélé ses liens troublants avec Antifa au sein même du département de la Défense canadienne, notre journaliste Alexa Lavoie fait face à un harcèlement croissant alors qu’elle exerce simplement son métier sur le terrain.

Nous refusons de céder face à l’intimidation — mais nous avons besoin de votre aide pour assurer la sécurité d’Alexa.

Votre don servira à financer en urgence la sécurisation de son domicile (évaluation professionnelle des risques, système d’alarme surveillé, caméras de sécurité, renforcement des points d’entrée, éclairage et autres dispositifs de protection), ainsi que la présence de sécurité privée lors de missions à haut risque.

Chaque contribution — 25 $, 50 $, 100 $ ou tout autre montant — ira directement à la protection d’une journaliste de terrain, afin qu’elle puisse continuer à informer le public pendant que l’enquête se poursuit.

Si le gouvernement ne protège pas les journalistes contre l’intimidation des extrémistes, nous le ferons — grâce à votre soutien.

Amount
$
Donation frequency
DONATE

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

Featured Stories

COMMENTS

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.