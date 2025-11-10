Un voyou de Montréal s’en prend à la voiture d'Alexa pendant un reportage!

Alors que j’enquêtais récemment sur une histoire à l’école secondaire La Voie, à Montréal — l’un des établissements publics actuellement visés par une révision provinciale pour de possibles infractions à la loi sur la laïcité du Québec — mon véhicule a été vandalisé.



La portière de ma voiture a été violemment enfoncée, avec l’empreinte d’un pied clairement visible.

Avant l’attaque, j’observais discrètement l’école depuis ma voiture afin de vérifier si les locaux publics étaient loués pour de l’enseignement religieux — une pratique interdite par la loi québécoise.



Lorsque je suis sortie brièvement pour filmer les déchets qui jonchaient le terrain de l’école, quelqu’un semble m’avoir reconnue et a donné un violent coup de pied à ma voiture.

Un rapport de police a été déposé, mais il est peu probable que le responsable soit retrouvé. Je considère que j’ai eu de la chance qu’ils s’en soient pris à ma voiture et non à moi.

Comme Rebel News ne reçoit aucun financement gouvernemental, les frais de réparation — s’élevant à plusieurs milliers de dollars — sont entièrement à ma charge.

J’ai choisi de ne pas faire de réclamation d’assurance afin de ne pas compromettre ma couverture en cas de futurs actes de vandalisme.

Mon collègue Guillaume Roy et moi sommes depuis longtemps la cible de groupes extrémistes pour avoir montré « l’autre côté de l’histoire ».



Alors que les grands médias refusent toujours de dénoncer l’influence croissante des réseaux islamistes radicaux au Canada, les risques pour les journalistes indépendants comme moi ne cessent d’augmenter.

Grâce à votre générosité, j’ai déjà pu acheter un système de caméras de sécurité multi-angle pour identifier tout futur agresseur.

