Une employée de Bombardier glorifie le Hamas, suscitant des inquiétudes en matière de sécurité

La journaliste de Rebel News, Alexandra Lavoie, s’est rendue au siège social de Bombardier à Montréal afin d’obtenir des réponses concernant l’activité en ligne troublante d’une employée de l’entreprise, Marium Hasanie.

Hasanie, également connue en ligne sous le nom d’Emme4Palestine, a fait l’éloge de groupes terroristes tels que le Hamas et le Hezbollah. Ses publications présentent des images de combattants du Hamas, dont certaines accompagnées de slogans comme « Longue vie à la résistance » et « Rejetez la normalisation, soutenez la résistance ».

Elle partage également des photos du fondateur du Hamas, le cheikh Ahmed Yassine, ainsi que du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tout en appelant fréquemment à soutenir la « résistance ».

Hasanie, qui se décrit comme une « antisioniste radicale », serait impliquée dans le groupe Montréal4Palestine, lequel organise des manifestations pro-Hamas. Dans une vidéo, elle déclare : « Je rejette la solution à deux États. C’est la résistance ou rien. »

Hasanie travaille au sein de la division de stratégie d’entreprise pour les services après-vente et le soutien de Bombardier, et elle a également siégé comme commissaire parent au sein de la Commission scolaire Lester B. Pearson. Son profil LinkedIn, désormais désactivé, l’identifiait comme directrice de projet, Global Expansion Program Office, chez Bombardier.

Le refus de Bombardier de commenter les affaires internes concernant ses employés — malgré ses partenariats de défense avec le département de la Défense des États-Unis et des entités israéliennes — soulève des inquiétudes.

Lavoie a également tenté de contacter Hasanie via Instagram, après que celle-ci ait refusé de fournir une adresse courriel, mais cette dernière a choisi de la bloquer plutôt que de répondre. Rebel News a aussi communiqué avec les départements d’État et de la Défense des États-Unis pour obtenir une réaction.

Au moment de la publication, Bombardier maintient qu’elle ne répondra pas aux questions relatives à l’activité de ses employés.